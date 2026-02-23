El Ayuntamiento de Sevilla agota en pocos días el límite de la regla de gasto para todo el año

El gobierno municipal ha inyectado 35,2 millones para renovar 63 autobuses de Tussam y reformar 20 centros deportivos con el respaldo de los grupos de la oposición. Además, el equipo de José Luis Sanz destinará 1,5 millones para llevar a cabo la urbanización del Polígono Industrial Chaparrilla. “Aunque el Pleno tiene la competencia para aprobar las modificaciones propuestas, se advierte que el expediente nace en una situación de vulnerabilidad jurídica y financiera”. Esta es una de las principales conclusiones que aparece en el informe realizado por la Intervención municipal sobre esa modificación presupuestaria. Hay otra de calado. A fecha de 12 de febrero, el Ayuntamiento de Sevilla ya tiene agotado el límite de la regla de gasto para todo 2026.

“Lo prudente a la vista de todo lo anterior sería analizar en profundidad la urgencia de los gastos propuestos, estudiar si se podrían financiar mediante bajas de crédito en otras partidas, esperar a la liquidación del ejercicio 2025, aprobar las medidas de saneamiento necesarias y, solo entonces, tramitar la operación de préstamo si los ratios de solvencia lo permiten”, añade la Interventora, Sara Hernández Ibabe.

El alcalde y el delegado de Hacienda conversan durante el Pleno de la semana pasada. / Ismael Rubio

Desde una perspectiva de buena gestión económica, la Intervención considera más prudente analizar con mayor rigor la urgencia real de los gastos; explorar alternativas de financiación mediante bajas de crédito en otras partidas; esperar a la aprobación de la liquidación del ejercicio 2025; y adoptar previamente, en su caso, medidas de saneamiento financiero. “Solo una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de solvencia y estabilidad debería valorarse la concertación de nuevas operaciones de crédito”.

Agotar el techo de gasto tan pronto reduce notablemente la capacidad de maniobra del gobierno municipal para impulsar nuevas actuaciones en los próximos meses, obligándole a priorizar y reorganizar recursos si quiere poner en marcha nuevas iniciativas.

El ministerio maneja un desfase de 66,4 millones en el último trimestre de 2025

En el expediente al que tuvo acceso Diario de Sevilla, la Interventora presenta los puntos críticos de la financiación que salió adelante en el Pleno de la semana pasada. “Para acudir al préstamo en estas modificaciones, la entidad debe cumplir con los requisitos de solvencia y estabilidad, siendo necesario tener aprobada la liquidación del ejercicio anterior y presentar ahorro neto positivo”. Explica que en la actualidad no se encuentra aprobada la liquidación del ejercicio 2025 y se desconoce si el ahorro neto será positivo o negativo, por lo que asegura que resulta aconsejable la tramitación de modificaciones presupuestarias recurriendo al endeudamiento, “sobre todo si consideramos los datos comunicados al Ministerio de Hacienda referidos al cuarto trimestre de 2025 que ponen de manifiesto un incumplimiento de la regla de gasto cifrado en 66,4 millones. Si bien estos datos son aún provisionales, muestran ya un exceso de gasto computable”.

La Intervención argumenta que, para el informe realizado, parte de un Presupuesto recientemente aprobado que ya ha agotado el límite de la regla de gasto. “Con los datos del cuarto trimestre, si bien provisionales, apreciamos que existe incumplimiento de la regla de gasto y las incorporaciones de remanentes de crédito que se están realizando (hasta la fecha importan un total de 137.663.132 euros) agravan la situación”. La funcionaria asegura que la Hacienda local cambia su estrategia con 2025 al proponer modificaciones presupuestarias con cargo a préstamos que conducen al incumplimiento de la regla de gasto.

La Interventora señala que la ley considera su incumplimiento una infracción muy grave

El incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública o regla de gasto, tal y como ya advirtió la Intervención en los expedientes del año pasado, obligará al Ayuntamiento a presentar un plan económico-financiero que corrija la desviación en el plazo máximo de un año. La Ley de Transparencia considera infracción muy grave tanto la no presentación de ese plan como el incumplimiento de las medidas que contempla.

Asimismo, la Interventora subraya para terminar que la modificación presupuestaria aprobada implica un endeudamiento de 35.231.860,39 euros y advierte de que, aunque puede formalizarse como ya se hizo, conlleva un elevado riesgo de incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.