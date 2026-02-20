Sevilla acoge un simulacro de incendios en el entorno de Paseo Colón

Sevilla ha acogido este viernes un simulacro de incendio en el Hotel Kivir, organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos de Sevilla, en colaboración con la Policía Local y Protección Civil. La actividad persigue el objetivo de mejorar la respuesta ante un incendio desde la prevención y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, presente en el simulacro, ha explicado que “la coordinación es imprescindible para ser más eficaces y mejorar la seguridad de la ciudad en beneficio de los sevillanos y nuestros visitantes. Desde hace unos años, la ciudad de Sevilla se ha convertido en centro de organización de grandes eventos como la reunión ONU, los Premios MTV, los Latin Grammy o los Goyas, entre otros. Por eso vemos imprescindible poner en marcha este tipo de iniciativas preventivas”.

El Servicio de Bomberos ha realizado dos jornadas junto a la Asociación de Hoteleros y el 061 para colaborar en que los hoteles puedan mejorar las condiciones de protección contra incendios. Después de estas jornadas de protección contra incendios en las que además han recibido formación en primeros auxilios, se concluye la formación con un simulacro tipo 3 en el Hotel Kivir, uno de los establecimientos más modernos y céntricos de la ciudad.

Con el simulacro se pretende poner a prueba la eficacia de las condiciones de protección contra incendio del hotel y la coordinación de los servicios participantes, constituyendo posteriormente, una mesa de juicio crítico para analizar las diferentes actuaciones y proponer mejoras para el futuro.

Como ya se hizo con el Colegio de Administradores de Fincas el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Asociación de Hoteleros de la ciudad para que aquellos hoteles que quieran se sumen a esta iniciativa.

Así, Flores ha añadido que “para que una administración como el Ayuntamiento de Sevilla funcione bien es clave la coordinación interna pero también la colaboración con el sector privado, en este caso con los hoteleros. A todos nos interesa implementar este tipo de iniciativas para que Sevilla además de ser un destino con innumerables atractivos culturales, gastronómicos o climatológicos sea también un destino seguro”.

El edil ha recordado que tenemos en Sevilla uno de los mejores cuerpos de bomberos de España, avalados por sus resultados y por los múltiples reconocimientos que reciben continuamente. “Son profesionales de referencia y nadie mejor que ellos para enseñar que la mejor herramienta contra los incendios es la prevención” ha apuntado.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha esta formación para que los hoteles de la ciudad puedan recibir unas nociones básicas de forma que sepan cómo actuar y qué se debe evitar en un incendio.

El delegado ha agradecido su implicación al jefe de Bomberos, Luis López y al Jefe de Guardia del servicio, y organizador del simulacro, José Joaquín Palma Chaves, así como a la Policía Local, Protección Civil, 061 y la Asociación de Hoteleros de Sevilla y especialmente al Hotel Kivir, en el que se ha desarrollado el ejercicio práctico.