El Señor de la Sentencia visita este viernes en vía crucis la parroquia de San Gil

La cita con la que los macarenos inician el tiempo de vísperas. Es primer viernes de cuaresma, día de vía crucis en la corporación de la Resolana. En la tarde de esta jornada, el Señor de la Sentencia presidirá el acto piadoso por las calles de la feligresía, un itinerario que incluye la visita del titular de la hermandad a la parroquia de San Gil, antigua sede canónica de la cofradía. El cortejo -que integrarán más de 1.600 hermanos- saldrá a las seis de la tarde y regresará a las diez y media de la noche a la basílica.

Una de las muestras de que este culto externo se ha consolidado en el calendario cofradiero de la ciudad es el gran poder de convocatoria que posee. Tanto por parte del público como de los hermanos. Más de 1.600, según datos aportados por la hermandad, conforman las filas que preceden a las andas del Señor de la Sentencia. Un largo cortejo -formado por cinco tramos- que supera al de varias cofradías en la Semana Santa.

Tal cantidad de participantes exige una importante organización previa. Por este motivo, los hermanos que integren la comitiva deberán presentarse entre las 16:15 y las 17:30 en una zona vallada que se habilitará entre las calles San Luis y San Gil, donde deberán mostrar la papeletas de sitio. Los tres primeros tramos formarán en el exterior, mientras que los dos últimos lo harán en la basílica, aunque accederán por la parroquia de San Gil.

Horario e itinerario

Este culto comenzará a las 18:00 en la basílica de la Macarena, desde donde se tomará el siguiente itinerario, ceñido este año a la feligresía: calle Macarena, Torreblanca, Plaza del Pumarejo, San Luis, Relator, Pozo, Talavera, Parras, Sagunto, Parroquia de San Gi, San Luis y entrada en la basílica, sobre las 22:25. Cabe destacar en este recorrido la visita del Señor de la Sentencia a la parroquia de San Gil, antigua sede canónica de la hermandad, donde entrará alrededor de las 21:30. Fue este templo el que acogió el besamanos de la Virgen de la Esperanza el pasado diciembre, al cumplirse el centenario de su creación.

Los hermanos que formen parte de distintos colectivos de la hermandad (como costaleros o grupo joven) podrán, como años anteriores, portar las andas del Señor en los distintos puntos establecidos para ellos. Pero también podrán hacerlo aquéllos que no pertenezcan a ninguno de esos grupos, quienes cuentan con esta posibilidad en los relevos previstos en la calle Pozo (junto a la casa hermandad del Carmen de San Gil) y en el siguiente, en la esquina de Talavera con Parras (entre 20:00 y 20:20 ambos dos).

Insignias

La insignia del Santo Cristo abrirá el cortejo. Le seguirá un tramo con 14 cruces, que se situarán una a una detrás de las andas cuando se rece cada estación. Continuará con cuatro tramos más de hermanos con cirios que abrirán las siguientes insignias: bandera verde, guion de la asistencia social, banderín fundacional y bandera morada. A continuación, se dispondrán la junta de gobierno, el estandarte, la capilla musical, la escolanía y la coral polifónica, así como el cuerpo de acólitos y monaguillos, que anteceden al Señor de la Sentencia.

Este culto será retransmitido en directo en Macarena TV y en las redes sociales de la hermandad.