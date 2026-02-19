Un día después de la reapertura de la Capilla Real tras las labores de conservación, el Cabildo Catedral ha iniciado la retirada de las tres jarras de azucena que permanecían en la Giralda. La decisión llega tras la caída de una de ellas el pasado 5 de febrero, a causa del fuerte temporal. Desde entonces, la plaza Virgen de los Reyes permanece parcialmente acotada y la Puerta de Palos cerrada por seguridad. Los fuertes vientos evidenciaron el riesgo de mantener estas piezas sin intervención. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico autorizó la actuación urgente y ya se han instalado estructuras en la torre.