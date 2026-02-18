Patrimonio autoriza la retirada urgente de las azucenas de la Giralda

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla ha dado luz verde este miércoles a las actuaciones de emergencia sobre las azucenas de la Giralda, tras detectarse inestabilidad en estas esculturas después del paso de las borrascas que provocaron la caída de una de ellas el pasado 5 de febrero. La delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha presidido la sesión en la que se han analizado un total de 12 expedientes relacionados con la conservación del patrimonio cultural sevillano.

Los andamios ya se encuentran instalados en la torre para proceder en los próximos días a la retirada de las tres azucenas restantes, una medida adoptada tras las inspecciones de urgencia realizadas por los técnicos. El temporal de fuertes vientos que azotó la ciudad evidenció el riesgo que suponía mantener estas piezas en su ubicación original sin una intervención inmediata que garantizase la seguridad tanto del monumento como de los viandantes.

Restauración de dos vidrieras históricas del templo catedralicio

Patrimonio ha autorizado asimismo la restauración de dos vidrieras de gran valor en la Catedral de Sevilla. La primera de ellas es el vitral del Nacimiento, situado en la capilla de los Evangelistas, en la nave lateral del Evangelio. Esta pieza de 5x1,85 metros, atribuida a Arnao de Flandes y fechada en 1553, representa el nacimiento de Jesús y está considerada una de las más bellas del templo por su delicadeza y maestría cromática.

La segunda vidriera que será objeto de intervención es el vitral SII de la iglesia del Sagrario, cuya pintura se atribuye a Bautista de León (1657-1685), con unas dimensiones de 5,25x2,35 metros. Ambas piezas presentan daños importantes en su estructura y faltan fragmentos, lo que pone en peligro su conservación. La última restauración de estas vidrieras data de la década de 1920, por lo que la nueva actuación se considera imprescindible.

Modernización de la cafetería del Real Alcázar

La Comisión ha valorado como oportuna la reforma del proyecto de ejecución de adaptación de los espacios de la cafetería del Real Alcázar. Las actuaciones contempladas incluyen la actualización del servicio, la renovación del sistema de climatización, la mejora de la accesibilidad y una integración más natural en el espacio de los jardines. El organismo ha informado favorablemente del reformado presentado, aunque ha solicitado un informe final que describa la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos una vez finalizados.

Sustitución de un naranjo en el Patio del Salvador

Entre las decisiones adoptadas figura también la sustitución de un naranjo del Patio de los Naranjos de la Iglesia Colegial del Salvador debido al mal estado que presenta el ejemplar. El árbol será reemplazado por otro de similares características, garantizando que la intervención no afecte de forma significativa a los valores patrimoniales del espacio.

Descatalogación de dos inmuebles en San Julián-Cruz Roja

Finalmente, la Comisión ha considerado justificada la descatalogación de dos edificios ubicados en la calle Muñoz y León, en el sector San Julián-Cruz Roja. Las diferentes intervenciones realizadas a lo largo de los años han alterado sustancialmente estos inmuebles, por lo que en la actualidad no presentan valores patrimoniales dignos de protección, según ha determinado el organismo.