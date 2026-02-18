Siete partidos de sanción para Almeyda

Este miércoles se ha pronunciado el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbolen el que ha dado a conocer la sanción de Matías Almeyda que se perderá un total de siete partidos, entre ellos el derbi del próximo 1 de marzo.

El incidente se produjo el pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que Iosu Galech Apezteguía mostró la tarjeta roja al aire, pero después de unos minutos de suspense se le avisó al técnico argentino que era el expulsado. El argentino que no se lo pudo creer quiso saber el por qué de la roja y se lo preguntó en varias ocasiones al colegiado en su cara. No quiso el argentino irse sin saber las explicaciones y después también se fue con el cuarto árbitro, una reacción que ha salido cara.

La explicación de los siete partidos de sanción según la RFEF

2 partidos de suspensión por protestas al árbitro principal, asistente o cuarto árbitro

1 partido de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado

3 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia el árbitro

1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden

Además, lo que escribió el árbitro navarro en el acta no favoreció nada porque señaló que Almeyda se mostró en actitud “desafiante e intimidatoria”. Además también resalto lo sucedido con el cuarto árbitro: “Se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club”.

También la RFEF aclara en el documento que "las actas arbitrales gozan de presunción de veracidad iuris tantum en relación con los hechos reflejados en las mismas" y a pesar de las pruebas videográfica aportadas por el Sevilla, el Comité considera que las mismas no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral.

Un castigo que aún no es definitivo porque desde el Sevilla indican que recurrirán y es que el club empezó a moverse incluso antes de conocerse la sanción, ya que no entienden el motivo de la expulsión como muestran imágenes y vídeos que el club envió a la RFEF. La entidad sevillista confirma que agotarán todas las vías posibles y acudirán a todos los organismos necesarios para reducir la sanción.

Joan Jordán se perderá el derbi

En el mismo documento sancionan a Joan Jordán con dos partidos por sus protestas, por lo tanto se perderá el derbi en El Estadio de la Cartuja. Un encuentro se perderá Juanlu, que si podrá estar en el encuentro ante el Betis, pero no jugará este domingo en el Coliseum ante el Getafe.