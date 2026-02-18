Rafael Pineda y los otros cuatro detenidos pasan a disposición judicial

El ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda, su mujer y los otros tres detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han pasado este miércoles a disposición de la juez de Instrucción 10 de Sevilla, que investiga la enajenación de una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), que fue adquirida por una sociedad de la esposa de Pineda por 1,7 millones de euros y vendida en menos de cinco meses por casi cuatro millones.

Los cinco detenidos han llegado a los juzgados de Guardia de Sevilla sobre las diez de la mañana, conducidos en dos furgones de la Guardia Civil desde la Comandancia de Montequinto, donde han pasado la noche en los calabozos. Los furgones han entrado directamente en la sede judicial, con lo que los reporteros gráficos que estaba apostados en los juzgados no han podido captar ninguna imagen de Rafael Pineda y los otros investigados.