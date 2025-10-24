La UCO investiga si Rafael Pineda realizó favores a un empresario vinculado al narcotráfico a cambio de dos comidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía y ex delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín, realizó presuntamente favores a un empresario investigado por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a cambio de dos comidas en el negocio que éste regenta, el pub Green House de la localidad sevillana de Gines. Así lo pone de manifiesto un informe remitido por la Guardia Civil a la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, que recientemente ha levantado el secreto de sumario de esta causa, en la que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y en la que también se investigan presuntas irregularidades en operaciones urbanísticas realizadas en el año 2016, cuando Juan Espadas (PSOE) era alcalde de la ciudad, pero que se extendió hasta el actual mandato del popular José Luis Sanz (PP), dado que la UCO recabó en Emvisesa el contrato de la nueva licitación de la parcela en mayo de 2024.

El atestado describe las supuestas relaciones entre el empresario David R. M. -que ya estaba siendo investigado por el Equipo de Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil en el marco de una investigación a una organización criminal dedicada a realizar actividades de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, las estafas agravadas y la falsedad documental- y Rafael Pineda, quienes almorzaron en el restaurante Green House el 20 de noviembre de 2024. Las escuchas al empresario, según los investigadores, revelaron posibles delitos de prevaricación y cohecho que apuntaban al entonces jefe de gabinete del Delegado del Gobierno, y al que el primero atribuye que iba a regularizar la situación de un extranjero, al que darían el NIE "del tirón" porque esta persona es "el que manda en Extranjería", llegando a afirmar incluso que le hicieran llegar "todos los documentos de extranjeros que quiera legalizar, ya que él tiene potestad para hacerlo", añade el atestado, que concluye que Pineda estaría "recibiendo de algún modo una dádiva por las gestiones que promete realizar orientadas a la legalización de extranjeros".

Para la Guardia Civil, el empresario David R. M. muestra a lo largo de los pinchazos telefónicos analizados una "total gratitud" con Rafael Pineda, del que llega a afirmar que ha sido un "pilar fundamental para la apertura del Green House". En este sentido, los investigadores dicen que el tono de "vehemencia" utilizado por el empresario "denota un total servilismo que no puede ser considerado sino como una contraprestación por algún trato de favor previo recibido por parte de Rafael", quien según los agentes "no duda en ofrecer su posición para solucionarle" al empresario los problemas que pudiera tener.

El ex jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía y ex delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Pineda. / juan carlos vázquez

Los investigadores consideran que el empresario se ha beneficiado supuestamente por la actuación de Pineda, ya sea actuando "en trámites administrativos o de otra índole", y llaman la atención sobre una "conversación reveladora", que mantuvieron el 15 de noviembre de 2024 -cinco días antes de esa comida en el Green House-, en la que Pineda habría afirmado que él "se cobra algunos favores en comida y en vino", recogiendo otro pinchazo en el que el ex jefe de gabinete afirmó: "me encanta cobrarme en vino y en buena comida algunos favores quillo, te lo digo en serio, espérate un segundito que voy a ver... eh, la semana que viene" y le sigue diciendo que se reunirían si su jefe se va a Granada, en alusión al Delegado del Gobierno.

Los agentes se llevaron el expediente de la nueva licitación de Emvisesa Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el 9 de septiembre en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) para recoger documentación relacionada con los expedientes de enajenación de una parcela de Pino Montano, que forma parte de la investigación. En esa visita, el director gerente de Emvisesa les entregó a los investigadores dos USB con varias carpetas denominadas "Expediente número 20 Permuta Q4"; "Expediente número 44 nueva licitación parcela Q4"; "2023 Nueva licitación parcela Q4" y "2022 Q4". La parcela, propiedad del Ayuntamiento en aquel momento, fue adjudicada en régimen de arrendamiento por un canon anual de 108.000 euros (IVA excluido). Sin embargo, una denuncia sostiene que este importe estaba muy por debajo del valor real de mercado. El expediente administrativo relacionado con este caso comenzó a tramitarse en el año 2014, en la época en la que era alcalde Juan Ignacio Zoido (PP), continuó en el periodo en que Antonio Muñoz (PSOE) era delegado de Urbanismo, antes de convertirse en alcalde, y finalizó ya con la venta del terreno por parte del gobierno local que ahora dirige José Luis Sanz (PP). El “único” licitador que acudió al concurso y al que, por tanto, se le adjudicó fue una sociedad de Olga Pérez, mujer de Rafael Pineda, y que también ocupó otros cargos como gerente de la empresa pública de limpieza de Sevilla (Lipasam) y ex delegado de Medio Ambiente en el último mandato como alcalde de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). Fuentes del caso han explicado que el contrato se desarrolló entre los años 2016 y 2024. En estos terrenos se instalaron desde entonces dos restaurantes de comida rápida (Burger King y KFC) y una gasolinera operada por Kuwait Petroleum España, que continúan operando en la actualidad bajo las condiciones fijadas en aquel contrato de 2016. Un negocio jurídico "perfectamente legal" Estas fuentes aseguran que se trató de un negocio jurídico “perfectamente legal”, en relación con esta licitación a la sociedad de la mujer de Rafael Pineda, si bien la investigación también alcanza otro proceso urbanístico relacionado con una permuta de suelos residenciales en la calle Ramón Carande, adjudicada por el consejo de administración de Emvisesa en esa misma etapa. En este caso, la empresa municipal entregó un solar valorado en siete millones a cambio de 63 viviendas terminadas, tres locales comerciales, una parcela edificable para 135 inmuebles y un ingreso adicional de 3,5 millones de euros en metálico. La empresa adjudicataria de este proceso fue Inmobiliaria del Sur, que presentó una oferta global valorada en 11,3 millones de euros, aproximadamente un 50% más del importe de licitación inicial, según fuentes del caso. Este intercambio formaba parte de una estrategia de ampliación urgente del parque público de viviendas, que incluía la adquisición de viviendas vacías y la rehabilitación de edificios.

En opinión de la UCO, estas conversaciones acreditarían que Pineda le ha hecho "varios favores" al empresario y le "manifiesta abiertamente que espera ser invitado en la comida que está organizando para verse. No se concreta qué tipo de favores han sido realizados por Rafael, pero sí han debido de ser relevantes, no sólo por el tono de gratitud que David emplea cuando habla con Rafael, sino porque este último, ya da por sentado que va a ser invitado en la comida, como así sucede a tenor de las conversaciones que se suceden a continuación".

En otra conversación, Pineda le pregunta si puede llevar a algún amigo a la comida, a lo que David le responde "de forma vehemente y exagerada" lo siguiente: "Tú te puedes llevar a quien te salga de la punta del nabo y puedes invitar a quien te salga de la punta del nabo", a lo que Rafael "asiente diciéndole 'pues hecho'". Tras ese almuerzo del 20 de noviembre, el empresario mantiene otra conversación con una persona de su entorno, en la que ésta dice que a Pineda "le gusta mucho el marisco fresco y bueno", una atribución que realiza esta persona que al parecer ni siquiera conoce a Pineda.

Una segunda comida para una compañera del PSOE

La Guardia Civil detalla una segunda comida relacionada con Rafael Pineda, quien le habría solicitado al empresario al empresario que atendiera a una parlamentaria del PSOE porque él le había dicho que la “invitaba” a comer a ella con su marido porque "estaban un poco tirantes". En otra conversación del empresario con una conocida suya, ésta le comenta que este matrimonio había llegado "con hambre de siete días y cuando les dijeron que no van a pagar nada porque vienen de parte de Rafael, han perdido el miedo y se han puesto a pedir de todo".

Tras ese almuerzo de este matrimonio, el ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno le da las gracias al empresario "por el detallito", algo que la Guardia Civil interpreta que podría referirse al hecho de "no haberles cobrado el servicio a la pareja invitada por Rafael o a que les ha dado accesoriamente algún regalo". David R. M. responde a Pineda "utilizando nuevamente el tono de servilismo que adopta con Rafael", opina la UCO.

El informe remitido a la juez sostiene que la secuencia de conversaciones refleja "de forma clara y evidente" cómo Rafael Pineda aprovecha su relación con David R. M. para "obtener diversos beneficios, en este caso, para terceras personas".

De otro lado, la UCO también ha investigado supuestas gestiones que Pineda habría realizado en relación con la final del campeonato de Europa de peso ligero de boxeo que iba a tener lugar en el pabellón municipal de Amate pero en el que los promotores querían trasladarlo al pabellón de San Pablo -porque habían vendido más de 7.000 entradas-, para lo cual contactó con Ricardo Villena, gerente del Instituo Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla. La UCO concluye que estos "favores o intercesiones" son cobrados por Pineda "en especie, sin descartar que pueda existir cualquier otra contraprestación económica o de otro tipo".

En la causa que investiga actualmente el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla no hay actualmente ninguna persona investigada, dado que la juez está esperando la llegada de nuevos informes de la UCO, si bien la instructora, Pilar Llorente, ha admitido la personación del propio Rafael Pineda, y la empresa municipal de Vivienda (Emvisesa) también ha anunciado su personación en la misma.