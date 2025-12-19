Betis-Getafe: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 17 de LaLiga

El Real Betis Balompié afronta este domingo un partido importantísimo para sus intereses en LaLiga EA Sports, la necesidad de desquitarse tras varios resultados irregulares en la competición que, como siempre dice Manuel Pellegrini, les da de comer. El Getafe llega en una temporada realmente positiva hasta el momento, cinco puntos por debajo de los andaluces y con la motivación de ponerse a un solo partido de distancia de competición europea si consiguen imponerse a los del técnico chileno.

Un Pellegrini que tendrá varias bajas importantes para este choque, ya que como él mismo admitió, ni Isco, ni Diego Llorente, Junior Firpo (por lesión) y Bakambu, Amrabat ni Abde (por la Copa de África), estarán en el encuentro ante los de Bordalás. A esto hay que sumarle la duda de Marc Roca, que no estuvo en el choque copero ante el Murcia por un problema en el hombro y que hay que ver cómo evoluciona, siendo una pieza clave en el equipo del Ingeniero.

Pellegrini, en un momento del encuentro en Vallecas. / Juanjo Martín / Efe

A qué hora es el Betis-Getafe de este domingo

El partido que enfrentará a los de Manuel Pellegrini y José Bordalás será este domingo 21 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Será además un partido especial para los más pequeños, ya que se producirá la habitual lluvia de peluches que se hace todos los años en la casa verdiblanca, que se ha convertido incluso en un fenómeno mundial, y que sirve como la mejor de las vísperas a las fechas navideñas que comienzan a la semana siguiente.

José Bordalás, en uno de los últimos partidos de la pasada temporada. / Europa Press

Dónde ver por TV en directo el Betis-Getafe

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. El Betis - Getafe se podrá seguir por televisión a través de DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.