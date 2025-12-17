Pellegrini avisa del peligro de la Copa: "Hay que salir con la máxima concentración"

La Copa del Rey entra ya en una fase peligrosa en la que un despieste puede costar la eliminación y por eso Manuel Pellgrini exigió a los suyos las "máxima concentración e intensidad" para afrontar el encuentro con el Real Murcia este jueves (21:00) un rival "peligroso" ante el que no estarán Marc Roca y Diego Llorente, que se suman a Junior a Isco, que siguen con sus procesos de recuperación, Abde, Amrabat y Bakambu, concentrados con sus selecciones para la Copa de Ádrica.

"Es un partido muy difícil. La jornada de ayer de la Copa nos demuestra lo complicado que es, por lo que saldremos con la máxima concentración e intensidad. La Copa del Rey es un torneo importante, ya que te permite llegar a Europa por otro camino, ganar un título, jugar la Supercopa…, así que tenemos que hacer un buen partido ante un buen rival", dijo el técnico heliopolotano, que cuenta connumerosas bajas, pero no se escuda en ello: "Para esta semana no estarán citados, Marc Roca, que sufrió un pequeño esguince en un hombro en el último partido; Diego Llorente, por un problema muscular que no es muy importante y estará en condiciones tras el parón; ni Junior ni Isco, que siguen con sus procesos de recuperación y hasta después del parón no cuento con ellos".

Los canteranos Mawuli y Morante estarán en la convocatoria, como Pau López, que tras su vuelta al equipo tras una lesión muscular ha perdido su sitio en la portería en detrimento de Álvaro Valles. "Pau López tuvo dos lesiones importantes. En estos momentos está jugando Álvaro Valles y Adrián en Copa. Tenemos tres porteros que nos dan mucha seguridad y pondremos al que creamos mejor en cada partido. Los tres pueden jugar cualquier competición", explicó el preparador bético, que insistió en que "la vuelta de Isco depende de la confirmación del cuerpo médico". "Yo puedo dar una fecha cuando lo vea en el campo entrenándose, pero hasta entonces no. Él sigue en proceso de recuperación, pero no podría decir hasta cuándo", añadió.

Pellegrini sacó el capote al ser cuestionado por Lo Celso, que "sale también de una lesión y va volviendo poco a poco para sentirse más seguro". "No le damos más minutos de lo aconsejable, pero está involucrado y ojalá podamos tenerlo al 100% lo antes posible", indicó el entrenador verdiblanco, que pone toda su atención en la Copa ahora, que es lo que toca: "No creo que hayamos perdido la quinta posición cuando quedan 63 ó 66 puntos en juego. Ya nos preocuparemos del partido contra el Getafe cuando pase el de Copa. Si hasta el momento otros equipos lo están haciendo mejor los felicito, pero ahora estamos centrados en la Copa para sacar al mejor equipo que podamos".

Sobre lo cargado del calendario, el técnico heliopolitano vio el vaso medio lleno, aunque avisa del peligro que puede llegar: "Jugar tantos partidos quiere decir que estamos inmersos en las tres competiciones y eso es bueno. Jugar jueves y domingo es más complicado por los viajes, pero tenemos un plantel involucrado. Estamos bien en todas las competiciones, peleando por los puestos europeos en la liga como en los años anteriores, en la Copa del Rey y por clasificarnos en la Europa League entre los ocho primeros. No hacerlo significaría, en caso de seguir en la Copa, un gran esfuerzo en un momento de la temporada por tener que jugar muchos partidos".