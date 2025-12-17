Hallan a un bebé abandonado en un portal de Madre de Dios

Unos vecinos de Madre de Dios hallaron el lunes a un bebé de corta edad que alguien había abandonado en un portal de un edificio poco antes. El hallazgo se produjo sobre la una y media de la tarde. El bebé, de pocos días, estaba completamente desnudo en el rellano de uno de los bloques de la calle Cráter. Esta es una vía peatonal de la barriada de Madre de Dios, muy cerca de Los Pajaritos.

Una de las vecinas cogió al niño y fue a una farmacia, donde le compró algunos pañales y también leche para poder alimentarlo. Inmediatamente llamaron a la Policía Nacional, que envió una patrulla a la zona. Los agentes comprobaron la veracidad del aviso y solicitaron una ambulancia para que examinara al bebé. Éste se encuentra en buen estado, pero fue trasladado al hospital Virgen del Rocío para que le hicieran una revisión médica más en profundidad, según confirmaron a este periódico fuentes de la Policía Nacional.

Esta primera intervención la hicieron los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, los conocidos como Zetas, la punta de lanza de la Policía Nacional en Sevilla. Una vez hecha este primer atestado en el que se explican los detalles de la interveción policial y se identifican a las personas que atendieron al niño, del caso se encarga ahora la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Este grupo está tratando de averiguar quiénes son los padres del bebé y cuáles fueron las circunstancias y motivos que les llevaron a depositar al pequeño en un portal de un edificio. Los hechos podrían constituir, como mínimo, un delito de abandono. Por el momento, no ha trascendido que la Policía haya identificado aún a los padres. Este suceso recuerda al ocurrido hace dos años en Los Palacios, donde apareció con vida una bebé que fue abandonada en un contenedor de basura.