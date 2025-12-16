Educación suspende el expediente hasta las conclusiones de la Fiscalía sobre Sandra Peña

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía está a la espera de las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso de Sandra Peña, la alumna sevillana de 14 años del colegio concertado Irlandesas Loreto que se suicidó hace dos meses. En el caso de que haya responsabilidades penales o administrativas, reabrirá el expediente que está suspendido temporalmente.

Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno tras declarar el pasado 17 de noviembre las tres menores que fueron señaladas como supuestas acosadoras de Sandra Peña.

Ha explicado que cuando ocurre algo en un centro educativo y se traslada a la Fiscalía, la administración abre un expediente y lo suspende hasta que se determine si hay o no hechos que se puedan considerar delictivos. Por tanto, cuando la Fiscalía comunique las conclusiones se reabrirá el expediente para trabajar en el caso.

Castillo ha recordado que se ha constituido ya la comisión de conciliación con el centro educativo, pero no se pueden tomar medidas hasta que se conozcan las conclusiones de la Fiscalía, que investiga la supuesta responsabilidad del centro educativo y de las tres menores señaladas en el suicido de esta adolescente.