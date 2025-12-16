Junta de Accionistas del Betis 2025 en directo: todas las claves antes del inicio del acto

La junta de accionistas 2025 se celebra este lunes en el hotel Barceló Renacimiento en La Cartuja a partir de las 17:00 en una cita que tendrá menos trascendencia que las anteriores pero que sí que tendrá una mayor participación del accionariado en las exposiciones y con un tema principal: el nuevo estadio. Durante la Asamblea, el consejo de administración actual expondrá el balance económico de los últimos ejercicios.

Además, dentro de los siete puntos que incluye esta misma Junta, los tres más importantes son: la aprobación de las cuentas de la entidad, el nombramiento de Joaquín Sánchez como nuevo consejero y la reelección de Haro y Catalán como líderes del Consejo.

Sigue en directo en Diario de Sevilla la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié: