Murcia - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo los dieciseisavos de Copa del Rey

El Real Betis Balompié no consiguió un buen resultado en Vallecas. El empate ante los de Íñigo Pérez dejó un muy mal sabor de boca a los aficionados verdiblancos, quienes más que por el hecho de volverse con un único punto del feudo de la franja (que al final no es un resultado del todo negativo), el problema lo resumen en las paupérrimas sensaciones. Eso provoca que haya más ojos de la cuenta sobre el combinado andaluz de cara a este choque copero, sobre el que revolotea una cierta inquietud. Deben aparecer las rotaciones, el equipo no está con la confianza precisamente alta y en esta competición, cualquiera te puede eliminar.

Además, siguen los problemas en la enfermería. No estará Llorente, con problemas musculares, y tampoco Isco Alarcón, quien sigue sin estar para jugar. Sí se espera que pueda estar Junior Firpo. Los que también causarán baja son los tres integrantes del llamado 'grupo Copa de África': Abde, Amrabat y Bakambu.

Pablo Fornals intenta conducir un balón con ímpetu en Vallecas. / Dennis Agyeman | EP

Horario del Murcia - Betis: cuándo se juega el tercer partido en Copa del Rey

El enfrentamiento entre los de Manuel Pellegrini y los de Adrián Colunga será este jueves 18 de diciembre de 2025 a partir de las 21:00 horas. El estadio Enrique Roca será el escenario imponente y con mucha historia de este importantísimo choque copero para los dos equipos y las dos aficiones.

De hecho, el nivel en la competición cada vez es mayor, y si bien es cierto que el conjunto verdiblanco ha tenido la 'suerte' de topar con uno de los rivales de inferior categoría, esto puede representar un arma de doble filo con la que podrían hacerse mucho daño en caso de derrota.

Abde y Pellegrini dialogan durante un entrenamiento reciente de los verdiblancos en la ciudad deportiva. / Julio Muñoz / Efe

Dónde ver en directo el Murcia - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados en el inicio de una competición histórica con este nuevo formato. Tras el empate ante el Rayo Vallecano, los aficionados del conjunto verdiblanco no quieren ningún tipo de sorpresa ante un rival inferior pero al que no se debe menospreciar. El Murcia - Betis se podrá seguir por televisión a través de los canales de Movistar+.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio Enrique Roca y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.