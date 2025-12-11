Furor por el Murcia–Betis: colas masivas y entradas agotadas en horas para la Copa

Las taquillas del Real Murcia vivieron este pasado miércoles una avalancha de aficionados. Más de 15.000 seguidores, entre bonados y no abonados, hicieron cola desde primera hora, tanto de forma presencial como online, para asegurarse una entrada del partido de Copa del Rey que enfrentará al cuadro pimentonero y al Betis el próximo jueves 18 de diciembre (21:00).

Pocas horas después de la apertura, el club grana anunció en sus redes sociales que las localidades para el público en general ya estaban agotadas. A partir de ese momento, sólo continuaron disponibles las entradas reservadas a los abonados de la temporada 2025-26, quienes tendrán hasta las 14:00 del domingo 14 de diciembre para retirarlas, salvo cambio de fechas por parte del club. Una vez superado ese plazo, los asientos no recogidos quedarán liberados para cualquier aficionado.

El Murcia también ha solicitado a los socios que sepan que no acudirán al encuentro que liberen sus localidades cuanto antes para facilitar el acceso a otros seguidores.

El Estadio Enrique Roca, que tras las recientes reformas ha reducido su capacidad a algo más de 31.000 espectadores, cuenta esta temporada con cerca de 18.000 abonados. Solo en la jornada del miércoles, el Murcia confirmó la venta de más de 15.000 entradas, cifra que incluye tanto a socios como a aficionados generales. Además, se mantienen apartadas varias zonas para la afición verdiblanca.

De esta forma, y con varios días todavía por delante para la disputa del partido, todo apunta a que el feudo murciano se llenará para la visita del Betis en esta ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.