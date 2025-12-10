La afición del Murcia no olvida lo que hizo el Betis en 2018 y anticipa un recibimiento con honores

En la primera hora de la tarde del pasado martes 9 de diciembre tuvo lugar el sorteo de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y la fortuna quiso que Real Murcia y Real Betis Balompié se enfrenten el próximo 18 de diciembre en el Estadio Enrique Roca. En el momento en el que se conoció la noticia, muchos béticos que viven en la comunidad murciana se manifestaron con alegría y también aparecieron numerosos mensajes de aficionados del Real Murcia dejando claro que van a recibir con total simpatía al conjunto verdiblanco y sus aficionados en Símbolo de hermanamiento. Pero, ¿a qué se debe esto?

Allá por el año 2018 el conjunto murciano estaba pasando por una situación muy complicada y tuvo que hacer una Ampliación de Capital. Esta, por momentos, estuvo bastante parada y el conjunto verdiblanco a través de sus redes sociales puso el siguiente mensaje citando otro mensaje del combinado murciano: "¡Seguro que conseguís superar esta situación y seguís dando guerra, Real Murcia! Todo nuestro apoyo desde el Real Betis".

Apiñados como balas de cañón

Ese es el lema de uno de los mensajes que se han difundido y hecho virales en redes sociales de uno de los aficionados del Murcia. "Al Real Betis y a su afición hay que recibirlos como se merecen, con honores", dice uno de ellos. "Siempre agradecidos a los que nos ayudaron", comenta otro.

Y es que a raíz de ese tweet muchos béticos se volcaron con el Murcia y compraron acciones que ayudaron que la entidad pudiese salir adelante. De hecho, hay un importante número de accionistas del conjunto murciano que son reconocidos béticos que en su día pusieron ese granito de arena para solucionar la papeleta económica. De ahí viene esa gran relación, los mensajes en redes sociales y el gran hermanamiento que habrá el día del partido.