Adrián Colunga, el delantero que tomó Heliópolis con el Recre una vez y ahora resucitó al Murcia

El Real Murcia recibirá al Betis el 18 de diembre en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Tras un mal arranque, el equipo es ahora cuarto en el Grupo 2 de Primera RFEF, en zona de play off, pasando por el el mejor momento de la temporada con cinco triunfos en los últimos seis envites, incluido el 1-2 frente al filial verdiblanco. Al frente del cuadro pimentonero está Adrián Colunga, ex delantero de primera División que en el verano de 2009 pudo recalar en el Benito Villamarín, un estadio que tomó la temporada anterior con un Recre que ganó en Heliópolis gracias a un gol suyo.

Ahora, como técnico, ha caído de pie en el Murcia, al que llegó desde el filial por la destitución de Joseba Etxeberria hace poco más de un mes. De interino se ha ganado a pulso su ratificación, sumando 16 de los último 18 puntos posible. Ahora mirá al duelo con el Betis con ilusión de vivir una fiesta, pero siendo consciente de que su guerra es otra. “Es un gran equipo, con jugadores de mucho nivel. Para nosotros, enfrentarnos a un Primera División es un premio. Afrontaremos el partido para ganar y tratar de hacerles daño. Será una experiencia muy especial para todos: jugadores, técnicos y afición. Que la gente pueda vivir en el Enrique Roca un duelo contra un equipo de superior categoría será un día bonito que debemos disfrutar al máximo”, dijo el asturiano.

Como jugador sabe lo que es ganarle al Betis. Lo hizo al inicio de la 2008-09 cuando el Recre se impuso por 0-1 con un gol suyo. Pudo vestir de verdiblanco, pero las negociaciones no fructificaron.

No fue ese el único tanto que marcó al Betis, ya que también lo hizo con el Getafe en la 2013-14 en el triunfo por 3-1. En total como futbolista se midió en liga siete veces con el cuadro heliopolitano, ganando cuatro encuentros, empatando uno y perdiendo dos.

El de Oviedo, de 41 años recién cumplidos, inició su etapa en los banquillos en 2020 con el juvenil B del Mallorca. Tras un par de años en la isla, llegó al Murcia para dirigir al juvenil en la 2023-24, aunque al año siguiente fue asistente en un conjunto eslovaco. La aventura duró poco y regresó para entrenar al Imperial, el filial del Murcia, al que dejó para agarrar las riendas del primer equipo tras la destitución de Etxeberria. Con Colunga el Murcia ha pasado de ser vicecolista a cuarto clasificado y meterse en los dieciseisvos de final de la Copa, eliminando en los penaltis al Antequera y por 3-2 al Cádiz en la anterior eliminatoria.