El Betis, ante el Murcia en la Copa del Rey

Los jugadores del Betis celebran uno de los goles ante el Torrent.

El Real Murcia de Primera RFEF será el rival del Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

En el sorteo no había condicionantes por proximidad geográfica, sólo el requisito de que los clubes de menor categoría se enfrentarán a los categoría superior, ya con la entrada de los conjuntos que disputarán la Supercopa de España, destinados a los Segunda y Primera Federación.

El mítico Bernd Schuster, campeón de la Copa del Rey con tres equipos distintos (Barcelona, Real Madrid y Atlético) fue el encargado de sacar la bola del conjunto verdiblanco en el sorteo celebrado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Tras los emparejamientos con los equipos de la Supercopa sólo quedaban por salir dos conjuntos de Primera RFEF. El primero fue el Murcia y el ex jugador y entranador alemán sacó la bola del Betis, el primer equipo de Primera División que no era de los de la Supercopa.

Las fechas para disputar los encuentros de esta eliminatoria son entre el 16 y el 18 de diciembre, pero como quiera que el plantel de Manuel Pellegrini visita el lunes 15 Vallecas (21:00) los verdiblancos deberían jugar en Copa el jueves de la próxima semana.