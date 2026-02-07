‘Huerto Tajar’ y ‘Alora’

Si hay que comprobar lo poco que en realidad se conoce Andalucía más allá de los tópicos y de los lugares comunes (que se visitan), la muestra de que en realidad es una tierra que no se toma en serio, son la cantidad de erratas que se han producido en los canales nacionales al referirse a los epicentros de las riadas. Huétor-Tájar se convertía en “Huerto” Tajar; “Alora” por “Álora” y más de un deletreo de Torre Alháquime como si fuera un topónimo de otro continente. Y Cádiz anegada, cuando solo era el mar de tres milenios. Habría que invitar a conocer más y mejor Andalucía. Sobre todo a visitar (y visitarnos) por esa morisca geografía de nombres esdrújulos que, Guadalquivir para abajo, van desde la Sierra de Cádiz hasta los riscos de Almería. Ahí hay tantas curvas como Historia de verdad. Historias que merecen la pena conocerse a pie de calle.

En estos angustiosos días de riadas los canales nacionales han conectado con Andalucía y lo que ha vuelto a comprobarse, como ya pasó en el accidente ferroviario, es disposición y generosidad de la gente, de las fuerzas de seguridad y una gestión política ponderada y responsable que parece excepcional.

Canal Sur, como ya pasó con toda la cobertura de Adamuz, ha estado y está en el sitio. Comunicación de proximidad en la televisión y radio que tenemos al lado. Sus datos de audiencia de estos días revelan esa conexión cuando los andaluces quieren saber qué pasa a su lado. Cuando los políticos dan un paso al lado todo mejora.