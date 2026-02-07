La IA, ¿una amenaza para las compañías de software?

Los anuncios de nuevas funcionalidades de la herramienta de IA de Anthropic, Claude Cowork, ha provocado fuertes caídas en la cotización de compañías de software, análisis y servicios de datos. El temor del mercado es que esta herramienta se convierta en una IA interna de las compañías que sustituya los servicios prestados actualmente de forma externa por grandes compañías de servicios tecnológicos.

En estos últimos días, compañías de software como Microsoft o la alemana SAP, de analítica de datos para empresas como RELX, o proveedores de datos y servicios financieros como Thompson Reuters o London Stock Exchange han sufrido caídas importantes por el temor a la competencia que pueden suponerles herramientas como Claude Cowork.

Como es habitual en estos casos, el mercado ha respondido a la incertidumbre con descensos generalizados, pero creemos que la posición de las diferentes compañías es clave a la hora de competir con las nuevas herramientas IA. En particular, creemos que las grandes compañías que ofrecen actualmente servicios integrados serán difícilmente sustituibles por soluciones de IA enfocadas a utilidades específicas.

En todo caso, estamos viendo que la IA, además de nuevas soluciones, supone un elemento disruptivo al que tendrán que adaptarse los modelos de negocio actuales para sobrevivir.