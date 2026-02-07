‘Leonardo’ y no Orlando

Tiene la Madre Naturaleza como costumbre inalterable la de sanear y lo hace bajo la vieja conseja de empapar y soplar para que caiga cuanto se encuentre en estado de próxima defunción. Y lo estamos comprobando con Leonardo, que no Orlando, Furioso. El angelito está empleándose a fondo en la tarea de ir saneando y lo mismo abate árboles como muros y tabiques rayanos en lo ruinoso. Y de esta operación de limpieza ni siquiera se ha quedado fuera la Giralda. Con estas decisiones naturales quedan en entredicho labores varias de conservación, siendo la caída de una de las jarras de azucenas ejemplo evidente de que el apartado de la conservación no consigue el aprobado. Lo mismo que está mal conservada la red ferroviaria, edificios hay que no dan la talla en susodicho apartado. Y menos mal que la caída de la jarra de la Giganta ocurrió de madrugada y no con la plaza Virgen de los Reyes llena de turistas y aborígenes. Eso sí que hubiera paliado los efectos del turismo que tanto vituperamos.