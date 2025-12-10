Alineación probable del Betis ante el Dinamo de Zagreb: cinco bajas y últimos bailes

Con un partido trascendental en Vallecas el próximo lunes, Manuel Pellegrini tiene la obligación de acertar de pleno en el once que saque este jueves en el Maksimir Stadium ante el Dinamo de Zagreb. El Betis, si consigue ganar, certificaría de forma casi matemática el pase a la siguiente ronda. Además, se espera una importante afluencia de béticos en Croacia y el deber de responder ante los que siempre viajan (independientemente de la ciudad) está vigente en cada desplazamiento.

En el capítulo de ausencias, son en total cinco bajas para Pellegrini en el partido. Isco Alarcón ya no tiene los puntos que tuvieron que suturarle tras el choque con Amrabat, pero no viajará a Croacia y es una duda muy seria para Vallecas. Junior Firpo y Héctor Bellerín son bajas por lesiones musculares, Sofyan Amrabat ya se ha marchado con Marruecos para seguir con ellos en el proceso de recuperación y Ricardo Rodríguez cumple ciclo de tarjetas y tampoco estará.

Lo Celso, ¿llegará al once?

Ha algunas dudas en el posible equipo que puede sacar el técnico chileno en el Maksimir Stadium. Carlos de Roa ha entrado en la convocatoria como único lateral izquierdo zurdo, aunque todo apunta a que el elegido va a ser Valentín Gómez y que si el partido va bien, le dará minutos al canterano. Luego, más dudas aparecen en la zona de la medular, ya que Amrabat no está disponible y tampoco o estará en Vallecas. Lo normal es que Altimira y Deossa sean los que comanden la sala de máquinas.

También es un partido clave a nivel de despedidas. Ez Abde se marcha el lunes a Marruecos para concentrarse de cara a la Copa de África y Bakambu también. Eso podría significar incluso que fuese su último partido como bético si llega lejos en la competición y avanza su salida a otro equipo en enero.

El posible once de Pellegrini ante el Dinamo de Zagreb es: Pau López; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Bartra, Valentín; Altimira, Deossa, Lo Celso; Antony, Abde y Bakambu.