Dinamo de Zagreb-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada seis de la UEFA Europa League

El Real Betis Balompié afronta un importante partido a domicilio en Europa ante un rival que conoce debido a su reciente enfrentamiento hace dos ediciones de la UEFA Conference League. El Dinamo de Zagreb llega tras empatar en el derbi croata ante el Hajduk Split y no hacer dos buenos últimos partidos de la segunda competición continental. Eso sí, el choque ante los de Manuel Pellegrini se presenta importante para los centroeuropeos para intentar clasificarse entre los ocho primeros para la siguiente ronda y hacerlo, además, delante de su gente.

El conjunto verdiblanco llega con numerosas bajas. Isco, Junior Firpo y Héctor Bellerín no estarán en Croacia por lesión. Ricardo Rodríguez no lo hará por sanción. Habrá que ver cómo llega Amrabat a la cita y también Giovani Lo Celso. Ninguno de los dos jugaron ante el conjunto blaugrana el pasado fin de semana.

El presidente del Betis, Ángel Haro, posa con una bufanda del partido antes de viajar a Zagreb. / José Ángel García

Horario del Dinamo de Zagreb - Betis: cuándo se juega el sexto partido en Europa League

El choque entre los de Mario Kovačević y Manuel Pellegrini será este jueves 11 de diciembre de 2025 en el Estadio Maksimir a partir de las 18:45 horas. Los croatas están en la posición número 23 de la tabla y acumulan ya tres choques consecutivos a nivel continental sin conseguir la victoria. Eso sí, tienen 7 puntos, una cifra que les permite tener muchas opciones de clasificarse próximamente si sacan un resultado positivo ante el Betis.

Por su parte, los del técnico chileno se colocan en la quinta plaza, a un punto del líder que es el Olympique Lyon (un equipo al que pasó por encima en La Cartuja).

Las fotos del Dinamo de Zagreb - Betis / Antonio Bat | Efe

Dónde ver en directo el Dinamo de Zagreb-Betis por televisión y online

Partido que dará mucho que hablar para ambos combinados. Si los verdiblancos pierden, la euforia reinará en la casa de los croatas confiando en terminar las dos últimas jornadas haciendo un buen papel en la Europa League. Si son los verdiblancos los que consiguen el triunfo, sellarían de forma virtual, y habría que ver según los resultados si lo haría de forma matemática, la clasificación a la siguiente ronda. El Dinamo de Zagreb-Betis se podrá seguir por televisión a través de los canales de Movistar+. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio Maksimir y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.