Fábio Silva, en el radar del Betis para la delantera

Ya no es ni un secreto a voces. La certeza de que el Real Betis Balompié va a ir a por un delantero en el mercado de fichajes del mes de enero está ahí. Eso sí, siempre supeditada esta situación a la salida de jugadores como Chimy Ávila o Cédric Bakambu. Son muchos nombres los que han salido ya a la palestra relacionados con el conjunto bético, y uno de ellos es el de Fábio Silva. Ya el pasado 22 de junio de 2025, con el conjunto verdiblanco en plena búsqueda de un nueve y con Mateo Joseph como opción principal, Diario de Sevilla acuñaba al portugués como una de las opciones que más gustaban a la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo.

Tras las últimas informaciones que vinculaban a este delantero de 23 años con Sevilla FC y Real Betis, este diario ha vuelto a consultar sus fuentes y el feedback que ha recibido de la situación es el siguiente: de momento, no hay negociación entre el combinado verdiblanco y el Borussia Dortmund por Fábio Silva, pero sí es un futbolista que gusta mucho y está en la lista corta de las opciones para el mercado invernal. Además, como ya se informó en este periódico, viene siendo seguido y observado desde hace bastante tiempo.

Fabio Silva, en un encuentro con Las Palmas. / E.P.

Podría haber movimientos pronto

En ninguna de las partes consultadas descartan que pronto puedan producirse movimientos o acercamientos más serios y que realmente puedan desembocar en una historia real a partir del 1 de enero de 2026, pero de momento, la situación es la que se ha detallado. Siempre teniendo en cuenta que el mercado cambia y se mueve por momentos.

Unos 22,5 millones de euros pagó este verano el conjunto alemán por sus servicios, y la realidad es que no ha tenido demasiada fortuna. Siete partidos en Bundesliga, cuatro en Champions y uno en Copa es su bagaje, aunque ha estadio lesionado bastante tiempo. Poca participación con un equipo grande en Europa, ganas de reivindicarse y volver a su rendimiento top, luchar por estar en la convocatoria de Portugal para el Mundial de 2026, joven, espigado, potente, con gol... Todos y cada uno de los requisitos que ponen en el Betis para ir a por su cesión.

No es el único candidato

La realidad es que, aunque guste mucho, en Heliópolis manejan una amplia lista de opciones. Sin ir más lejos, como también se detalló en este portal en agosto, no se debería descartar que en La Palmera recurriesen al nombre de Artem Dovbyk. El ucraniano no está teniendo todo el protagonismo que le gustaría en Roma, y el Mundial está a la vuelta de la esquina.

Ya fue ofrecido en el mes de agosto en dos ocasiones. Una primera teniendo que pagar 6 millones brutos de salario y 2 por la cesión. En la segunda ocasión, sólo tenía que hacerse el Betis cargo del salario. No le daba, obviamente, a los béticos. Teniendo ahora que pagar sólo la mitad de esa cifra (o incluso con la posibilidad de negociar porcentajes salariales con los italianos) es una opción que no debe descartarse. Aunque como con Fábio Silva, no la única. El mercado de los grandes clubes italianos está muy bien sondeado por Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y toda la comisión deportiva.