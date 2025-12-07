La brutal agresión de un aficionado del Betis a uno del Barcelona

El Betis-Barcelona fue un partido en el que se vivieron numerosos momentos muy tensos en las distintas gradas del Estadio de La Cartuja. Y es que se podía apreciar perfectamente la ingente cantidad de aficionados visitantes que había en zona local (para lo que es normal cuando el Betis juega como en su estadio). Una de las imágenes más llamativas ha sido la de un aficionado bético propinándole un duro puñetazo a un aficionado del combinado blaugrana, según relatan las personas que se escuchan de fondo como quien publica el video, en respuesta a constantes provocaciones con los goles del equipo de Hansi Flick.

Pero esa no fue la única polémica del encuentro entre los aficionados. Las cámaras de Diario de Sevilla pudieron ver cómo en la zona alta de Gol Norte, varios efectivos de la Policía Nacional se llevaban a varios aficionados. Otro vídeo que se ha hecho muy viral ha sido la actuación del padre de Lamine Yamal, que tuvo problemas en la grada por constantes provocaciones y tuvieron que sacarlo de su asiento.

El puñetazo de un aficionado del Betis a uno Barça

En la imagen que se ha subido en ese video en redes sociales, lo único que se aprecia es cómo el aficionado del Betis acude a propinarle al del Barcelona un puñetazo mientras este último se encontraba de espaldas. A partir de ahí, se ve cómo las personas que se encontraban cerca recriminan ese lamentable acto a esa persona, y en contraposición, se escucha a una buena parte de la grada cantar al unísono: "Tú sí que vales", mientras aplauden lo acontecido. Un acto realmente lamentable en sus dos vertientes: la provocación de unos, y las agresiones de otros.

Al parecer, los aficionados barcelonistas tuvieron muchos problemas en todas las zonas del campo. Sin ir más lejos en la grada alta de Gol Norte, varios miembros de la Policía Nacional tuvieron que llevarse a varias personas que estaban provocando altercados entre ellos, debido a las celebraciones de los goles del conjunto visitante al lado de la afición local.

Los problemas del padre de Lamine Yamal con la afición del Betis

Siguiendo con el apartado de las provocaciones toca el capítulo del padre de Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona. Según relatan los compañeros de la cadena COPE, Mounir celebraba los goles de su equipo haciendo aspavientos y constantes provocaciones a la afición del Betis. Estas celebraciones eran más provocativas y exuberantes a medida que llegaba una nueva. Todo provocó que los miembros de seguridad tuviesen que desalojarlo de la grada para evitar males mayores. De hecho, así lo recogen algunos vídeos de aficionados.

También tuvieron problemas dentro del estadio, ya que al meter a toda la familia dentro de la zona de los palcos, varios aficionados comenzaron a increparles e incluso hubo un amago de llegar a las manos entre un miembro de la familia de Yamal y un aficionado bético.