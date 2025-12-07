Los jugadores del Barcelona alucinan con el penalti pitado en contra del Betis

La derrota del Real Betis Balompié ante el FC Barcelona este pasado sábado en el Estadio de La Cartuja fue meridiana. Los de Manuel Pellegrini fueron superados en muchos aspectos del juego que terminaron de complementar con errores defensivos muy groseros que reflejaron un resultado muy abultado en el marcador ante los de Hansi Flick. Pero la realidad es que dentro del partido se volvió a vivir otra situación polémica en torno al equipo arbitral, y como viene siendo habitual esta temporada, con el supuesto perjuicio para los intereses del combinado de La Palmera. El quinto tanto fue de penalti, señalado por manos de Bartra en una acción que provocó numerosas reacciones en el terreno de juego tal y como recogieron las cámaras de Movistar+. De hecho, algunas fueron de jugadores del propio Barça con gestos de risa dando a entender que para ellos no era penalti.

Y es que tal y como se muestra en las propias imágenes, De Jong y Fermín estaban calentando en la banda del estadio bético y cuando se produce la revisión en el VAR por parte del colegiado, Hernández Maeso, sus caras lo dicen todo: el canterano bético se giraba y mientras esbozaba una pequeña sonrisa hacía un gesto claro con el dedo indicando que no era pena máxima. Eso sí, la reacción más expresiva fue la del holandés, que cuando vio las imágenes en el videomarcador se giró hacia el banquillo con una cara de incredulidad propia de aquel que pocas veces ha visto algo parecido.

Marc Bartra, desesperado con el colegiado

"Yo voy al suelo. ¿Qué quieres que haga? ¿Me venzo así? Fran, ten personalidad. Mírala si eso", le decía Bartra a Hernández Maeso antes de que este fuese al VAR para cambiar su decisión. Mientras que revisaba el colegiado, el central catalán hablaba desesperado con el cuarto árbitro justificándose mientras que este ya le anticipaba el destino que le iba a llegar en breve.

Un audio del VAR confuso para el Betis

Por otro lado, el hecho de que el VAR llamase al colegiado principal para revisar la jugada también levantó mucha polémica. Y es que el árbitro vio perfectamente cómo el balón golpeaba primero en el cuerpo de Bartra y luego en su brazo, y ahí decidió que no había infracción. Una acción de pura interpretación del reglamento y de la jugada, por lo que la llamada no estaba dentro de los casos de errores claros y manifiestos. Además, muchas de las quejas de los aficionados también llegan por la ausencia de personalidad del colegiado para mantenerse en su evaluación inicial en el campo a pesar de ver en imagen lo mismo que ya había visto.

"Bartra desde el inicio se está tirando con el brazo para arriba, ocupando un espacio desde el primer momento. Aunque haya un rebote en la pierna es penalti", decía Hernández Maeso. Algo que dista mucho de lo que pone en la circular Nº3 del CTA:

Mano sancionable : "Jugador que ocupa con su brazo/mano unespacio mayor, asumiendo un riesgo y, como consecuencia de ello, corta el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Brazos elevados por encima del hombro (incluso aunque el jugador esté de espaldas)".

: "Jugador que ocupa con su brazo/mano unespacio mayor, asumiendo un riesgo y, como consecuencia de ello, corta el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Brazos elevados por encima del hombro (incluso aunque el jugador esté de espaldas)". En este caso, no se considerará infracción: "Si el jugador juega deliberadamente el balón y éste golpea su propia mano/brazo, salvo que se realice un movimiento adicional del brazo o mano hacia el balón".

En esa acción, Bartra juega el balón claramente (buscando el corte del disparo con sus piernas) y el brazo no hace un movimiento intencionado hacia la pelota, sino que cae por la inercia de la posición y sufre el golpeo tras un rebote.