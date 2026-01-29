Luz verde para Maupay: inscrito y a disposición de Almeyda para la cita en Mallorca

El Sevilla ya tiene a su fichaje de invierno listo para la acción. Según consta en los registros oficiales de LALIGA, el club ha formalizado la inscripción de Maupay. Con este trámite superado, el atacante cedido por el Olympique de Marsella queda a disposición de Almeyda para el compromiso de este lunes en Son Moix ante el Mallorca.

La operación ha sido posible gracias a una maniobra económica. El visto bueno de la patronal llegó tras liberar masa salarial con la salida de Alfon —cedido al Villarreal— y después de que la comisión médica de LALIGA decretara la lesión de Marcao como de larga duración.

Maupay, inscrito en la web de LaLiga / LaLiga

Pese a que el delantero francés llega falto de ritmo —sólo ha disputado 26 minutos oficiales en lo que va de 2026—, su presencia en las últimas sesiones de entrenamiento sugiere que su debut podría producirse este mismo lunes.

Marcao continúa inscrito

Aunque la ficha de Marcao ha servido para dar encaje a Maupay, el brasileño seguirá figurando como inscrito en la plantilla, tal y como refleja la página oficial de LALIGA. Con el alta del atacante francés, el conjunto sevillista da por apuntalada su plantilla, a la espera de que algún movimiento inesperado de última hora en el capítulo de salidas permita realizar un último retoque al bloque.