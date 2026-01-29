Peque se ve en un gran momento, pero quiere "dar más"

Gerard Fernández, Peque, se ha hecho con un puesto de titular en el esquema de Matías Almeyda y ni siquiera el retoque de jugar con dos delanteros, Akor Adams e Isaac ante el Athletic, lo ha sacado del once titular. El jugador catalán está contento con su momento en la temporada, pero asegura que aún le queda mucho más por aportar.

Eso sí, el catalán se ve bien ahora, aunque promete más hasta llegar a su verdadero nivel. “El míster me está dando mucha confianza, sí. Puede ser uno de los mejores momentos en lo personal, pero creo que puedo dar más. Cuando se viene a un club, cualquiera viene con unas expectativas altas. No se ha dado todo, pero esto es un proceso, si uno cree y las cosas se hacen bien los objetivos van llegando”, decía el ex jugador del Racing en una rueda de prensa organizada por el club ahora que le van bien las cosasque el Sánchez-Pizjuán lo despidió con aplausos: “Eso es algo muy bonito para cualquier jugador. Agradecer a la afición el cariño, pero estoy para mucho más, creo que puedo dar más”.

Peque indicó además que se siente bien en el rol que le pide Almeyda. “Me intento adaptar a lo que me toque. Es verdad que detrás de los delanteros me siento cómodo”, precisó.

Una queja, de ser "los mejores" a ser "los peores"

Sin embargo, sin hablar claro del tema, se quejó a la prensa, con la que ya tuvo un amago de desencuentro tras el partido ante el Celta, de la facilidad con que se pasa de arriba a abajo y viceversa. Lo dijo al ser preguntado si el equipo, en la Liga de los 3 puntos, habla en el vestuario de poder llegar a Europa después de sufrir hace bien poco por salir de abajo. “No hablamos de eso. Sabemos que si ganamos tres partidos somos los mejores y si perdemos somos los peores. Ustedes ya habláis de eso. Nosotros nos preocupamos de lo importante, que es trabajar y centrarnos en el siguiente partido".

El mediapunta, además, asegura que no ha estado inquieto en el mercado por si era uno de los que podía salir del Sevilla. “Quiero triunfar aquí, que vaya bien todo en lo personal y en lo colectivo, así que en eso no hay nada que mirar”, decía, al tiempo que se mantiene al margen de si pueden llegar nuevos fichajes: “En eso no puedo decir nada. Los que estamos, estamos trabajando con todo para sacar esto, si viene una incorporación, bienvenida sea. ¿Maupay? Lo veo bien. Está trabajando como uno más. De nuestra parte está ayudarlo en lo que necesite para que se adapte y nos pueda dar su fútbol”.

Duelos individuales, "nuestra forma de plantear los partidos"

Por último, se refirió al modelo de los duelos individuales que a veces pasa factura en lo físico y por el descontrol de los espacios. “Alocada (la forma de jugar) yo no lo iría. Es nuestra forma de plantear los partidos y nos sentimos bien. Podemos ganar o perder, pero el equipo está siempre dentro de los encuentros y creo que nos beneficia. Estamos trabajando si se puede mejorar en esto o en lo otro, pero es nuestra forma”

El partido ante el Athletic. “Fue muy bueno. Una victoria que veníamos buscando y que nos va a dar mucha confianza para lo que viene. El de Mallorca será difícil. Los números están ahí, en casa se están haciendo muy fuertes y tenemos que dejarnos la vida para llevarnos los tres puntos”.