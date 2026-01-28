Estas son las horas a las que más va a llover este jueves en Sevilla

La lluvia seguirá siendo protagonista este jueves en Sevilla. Tras una jornada marcada por la borrasca Kristin, que ha provocado más de 400 incidencias en la capital y rachas de viento de hasta 99 km/h, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia más precipitaciones para este jueves, pero de menor intensidad.

Aunque las previsiones de lluvia están presente en toda la jornada, las precipitaciones serán más probables a partir del mediodía y por la tarde, con acumulación de lluvias que podrían intensificarse desde primeras horas de la tarde hasta el atardecer. Según los datos de predicción hora a hora, las mayores probabilidades de lluvia se concentran entre las 14:00 y las 18:00 horas, con precipitaciones que se esperan persistentes aunque de diversa intensidad a lo largo de la jornada. La mañana se presenta con nubosidad densa y lloviznas dispersas que tenderán a intensificarse conforme avance el día.

Las temperaturas máximas rondarán los 19-20 °C y las mínimas no bajarán de los 13-14 °C, con viento fluctuante del suroeste que soplará con rachas moderadas. La inestabilidad continuará al menos hasta la madrugada del viernes, con nubosidad abundante y probabilidad de lluvia residuales hacia la noche.

Predicción por horas

Las previsiones meteorológicas de la (Aemet) detallan que las precipitaciones en la capital hispalense estarán repartidas a lo largo de toda la jornada del jueves. Durante la madrugada, la probabilidad de lluvia alcanzará el 80%. De seis de la mañana a seis de la tarde, las probabilidades de lluvia se situarán entre el 95% y el 100%. A última hora de la tarde habrá cielos cubiertos y apariciones del sol, y la probabilidad de lluvia descenderá hasta el 50%.

Previsión del tiempo en Sevilla para este jueves 29 de enero de 2025 por horas. / Aemet

Previsión meteorológica para el resto de la semana

Para el resto de la semana se espera un tiempo bastante inestable en la provincia de Sevilla, con una pequeña ventana el fin de semana. Para el viernes pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) una probabilidad de lluvia del 60%, con un ambiente todavía húmedo y nublado, con lluvias ligeras intermitentes y probabilidad de chubascos ocasionales. Sin embargo, el sábado habrá un ligero alivio de la inestabilidad con cielos más abiertos y menor probabilidad de precipitaciones. El domingo volverán los cielos cubiertos y lluvias moderadas de nuevo.

Para inicio de la próxima semana se espera alternancia de lluvia y chubascos con nubosidad persistente y condiciones variables.

Previsión del tiempo en sevilla para los próximos días / Aemet

Los efectos de la borrasca Kristin en Sevilla

El paso de la borrasca Kristin durante este miércoles ha dejado una jornada complicada en la provincia. Las autoridades han mantenido activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento y lluvia, y los servicios municipales han gestionado más de 400 incidencias, principalmente por la caída de árboles y ramas, que en algunos casos han obligado a cortar tramos de calles principales como San Jacinto, Avenida de La Palmera o Marqués de Pickman.

Aunque no se han registrado daños personales graves, sí se han producido heridas leves y daños materiales por el viento y el agua acumulada en zonas urbanas. El Ayuntamiento mantiene activo el Plan Territorial de Emergencias en fase 1 para garantizar operatividad y revisar el estado de parques, jardines y mobiliario urbano.

Las rachas de viento que acompañan a Kristin han superado registros habituales para la época, y los embalses cercanos están desembalsando para regular niveles tras episodios intensos de lluvia. Desde Protección Civil se insiste en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones oficiales mientras persistan las condiciones adversas.