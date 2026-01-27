Betis-Feyenoord: Horario y dónde ver por TV en directo el último partido de UEFA Europa League

El Real Betis Balompié afronta este jueves un partido importantísimo en la UEFA Europa League ante el Feyenoord con el objetivo de conseguir tres puntos que prácticamente asegurarían el pase entre los ocho primeros y además, embolsarían cerca de medio millón de euros en las arcas del combinado de La Palmera. Eso sí, hay una cábala muy complicada con la que si se produce una victoria bética y al mismo tiempo una serie de resultados, aún podría quedar fuera de los ocho primeros.

Además, a nivel de bajas va a ser un partido comprometido para los dos equipos. Por un lado, el conjunto verdiblanco no va a poder contar con: Bellerín, Junior Firpo, Amrabat, Isco, Cucho Hernández, Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Aitor Ruibal será duda hasta última hora, al igual que Ez Abde. Por otro lado, el combinado de Van Persie terminó con Watanabe y Ahmedhodzic, sus dos centrales titulares, con molestias físicas tras el último partido.

Betis-Nottingham Forest (8).jpg / Julio Muñoz | Efe

La situación para que el Betis clasifique entre los ocho primeros

En estos momentos, el conjunto verdiblanco se encuentra octavo con 14 puntos, los mismos que el Oporto que está noveno. Los portugueses están por debajo debido a que tienen un gol menos que el Betis. Para que los béticos dependiesen de sí mismos, ganando, no tendrían que mirar ningún otro resultado para estar dentro del corte y nunca será así. Siempre tendrán que vigilar que el Oporto no gane por dos goles más de diferencia (siempre que además, todos los que están por encima mantengan la distancia).

Dicho esto, para el conjunto bético es importantísimo quedar lo más arriba posible para intentar asegurarse la mayor cantidad de rondas con la vuelta disputándose en el Estadio de La Cartuja.

Antony, sobre el terreno de juego, en un lance del encuentro del Betis ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. / Julio Muñoz / Efe

Horario y dónde ver por TV en directo el Betis-Feyenoord

El encuentro entre sevillanos y holandeses se disputará este jueves 29 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja en la capital de Andalucía. El choque se podrá ver en directo a través de Movistar +.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.