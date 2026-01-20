El agente de Lo Celso paraliza una golosa operación para el Betis

Uno de los nombres que más se ha movido en el inicio del mercado de fichajes Del Real Betis Balompié ha sido el de Giovanni Lo Celso. El futbolista argentino comenzó recibiendo un fuerte interés de Inter de Miami y algunos equipos argentinos para su salida, pero de momento nada había llegado de forma oficial a las oficinas del conjunto andaluz.

Como ha desvelado FootMercato y ha podido constatar Diario de Sevilla, hace unos días, el Stade Rennais ha mostrado interés en hacerse con los servicios del mediapunta, llegando incluso a establecer contacto con el conjunto verdiblanco y mejorándole las condiciones salariales al de Rosario. Después de algunos días de tira y afloja con conversaciones entre el representante del futbolista y el conjunto francés, no han podido llegar a un acuerdo en las últimas horas. A partir de aquí, el mercado de fichajes sigue para el Betis, que está en búsqueda de un delantero como máxima prioridad, pero tampoco se cierra a incorporaciones en otras posiciones, como el centro del campo o el lateral izquierdo, si se producen las salidas necesarias para ello.

Lo Celso en uno de los encuentros con el Betis / Joaquin Corchero

Una salida de Lo Celso liberaría unas cantidades golosas en el límite salarial y dependiendo de las cantidades que llegaran para una posible salida, incluso podría recibir una pequeña plusvalía.

En Heliópolis están pendientes de varios nombres: el propio argentino, Bakambu, Altimira, Abde o Ricardo Rodríguez. Quedan pocos días para la resolución de un mercado lento y que se dilucidará en las últimas instancias pero que ya empieza a oler a algunos movimientos.