PAOK-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la penúltima jornada de la UEFA Europa League

El Real Betis Balompié afrontará este jueves un partido importantísimo para los intereses del combinado andaluz, ya que si consigue vencer al PAOK en Salónica, hará lo propio con el objetivo de quedar entre los ocho primeros de forma matemática y ya no se tendrá que preocupar de jugar esa ronda de play-offs que sí que disputó el pasado curso en la UEFA Conference League y tendrá que pensar sólo en los octavos.

Eso sí, tendrá que viajar el equipo de Pellegrini con algunas ausencias. Isco, Bellerín, Junior Firpo, Cucho Hernández y Amrabat serán baja por lesión. Además hay dos grandes dudas: Antony y Abde. El primero porque tiene molestias en el pubis y este lunes no entrenó. El segundo, porque hoy se reincorporará a los entrenamientos tras la Copa de África y hay que ver en qué situación se encuentra. A ellos se une Bakambu, que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y no jugará en Grecia.

Manuel Pellegrini celebra uno de los goles conseguidos ante el Villarreal el pasado sábado. / Jose Manuel Vidal / Efe

Horario del PAOK-Betis en UEFA Europa League

El choque que enfrentará a los de Manuel Pellegrini y a los de Răzvan Lucescu será este jueves 22 de enero de 2026 a partir de las 18:45 horas en el Toumba Stadium. Llegan líderes de la liga griega empatados a 41 puntos con el AEK Atenas en una competición que está siendo apasionante sobre todo con la igualdad mostrada por los equipos en las últimas semanas.

Pablo Fornals, Antony y Aitor Ruibal festejan el 2-0 del Betis. / RBB

Dónde ver el PAOK-Betis este jueves en Europa League

El PAOK-Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus+.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.