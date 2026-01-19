Abde, desconsolado y arropado por Amrabat tras perder la Copa de África

Dos jugadores del conjunto verdiblanco tenían el foco más absoluto en la final de la Copa de África. Abde, que comenzaba la final ante Senegal como titular, y Amrabat, que se quedaba en el banquillo un día más, recibían todas las miradas de los aficionados verdiblancos y, tras un polémico final de partido y una dramática prórroga, han tenido que conformarse con ser subcampeones del torneo. Y es que en el minuto 98, Brahim, jugador del Madrid, lanzaba a lo 'Panenka' un penalti que fallaría y a la postre, Pape Gueye anotaba el tanto decisivo para los senegaleses.

Con el pitido final, los futbolistas de regragui se derrumbaban al verlo tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. De hecho, tal y como captaron los compañeros de Le360, una de las imágenes más llamativas fue la de Amrabat y Abde, ambos llorando, con el pivote consolando al extremo que había hecho un esfuerzo titánico y que se mostraba totalmente desconsolado.

Se esperan para esta semana en Heliópolis

Después de estar prácticamente un mes fuera de la disponibilidad para Manuel Pellegrini, Amrabat y Abde volverán en los primeros días de esta semana a los entrenamientos con el conjunto verdiblanco. Lo normal es que para el choque ante el PAOK en Salónica este jueves ninguno de los dos esté disponible. Abde, para el domingo a las 21:00 horas ante el Alavés, debería estar. Amrabat es una duda muy seria, ya que no ha jugado en los últimos partidos un sólo minuto.

Lo normal es que el plan de actuación con ambos sea el siguiente.