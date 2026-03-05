El Ayuntamiento de Sevilla pide al Gobierno que refuerce la seguridad en la Macarena tras las patrullas vecinales

El portavoz del gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, pidió este jueves al Gobierno central que refuerce la seguridad en el distrito Macarena, donde desde el lunes están saliendo patrullas vecinales contra los gorrillas. Bueno respondió a la petición del grupo socialista, que solicitó al alcalde que actúe en la zona, y acusó al principal partido de la oposición de "deslealtad con los sevillanos". "Desde el Ayuntamiento estamos muy preocupados con la situación de los vecinos del Cerezo, los trabajadores del Distrito están en contacto permanente con los vecinos", indicó el portavoz del Ayuntamiento.

Bueno recordó que el alcalde, José Luis Sanz, ha mandado varias cartas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hablar de la seguridad en la ciudad. “Han pasado ya tres años sin haber obtenido respuesta", dijo, e insistió en que "desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional, por eso pedimos al PSOE municipal que reclame seguridad para los sevillanos ante el Gobierno de Pedro Sánchez".

El edil explicó que "como saben ustedes, este equipo de gobierno ha impulsado una Unidad de Intervención para la Policía Local que antes de la primavera estará prestando servicio en la calle, pero desde el Ayuntamiento no se puede sustituir a la Policía Nacional. Se trata de una medida más para reforzar la falta de seguridad que tiene nuestra ciudad provocada por la falta de efectivos de Policía Nacional. Le pedimos al subdelegado del Gobierno que tome medidas para paliar este problema y nos ofrecemos para trabajar de forma conjunta ya que es la mejor manera de encontrar soluciones".

En cuanto al grupo municipal del PSOE, Bueno le exigió a su portavoz, Antonio Muñoz, que "no trate de confundir a los sevillanos, no son problemas de convivencia sino de seguridad ciudadana, son situaciones en las que claramente tiene que intervenir la Policía Nacional y no lo hace por su manifiesta falta de efectivos". "Le recuerdo al señor Muñoz el papelón que nos ha dejado con la Policía Local y que este gobierno está solucionando desde que llegó. Llevamos pagando facturas atrasadas de la Policía Local todo el mandato, nos hemos encontrado una plantilla achicharrada por culpa de su mala gestión".

El portavoz del gobierno añadió que la "nefasta gestión" se puede demostrar con datos. "Frente la dotación mermada y obsoleta y la multitud de expedientes que estuvieron parados o directamente ni se hicieron en los ocho años de mandato socialista, se han desbloqueado los sonómetros, el programa de gestión de denuncias e impresoras, los medios de seguridad vial (barreras reductoras de velocidad, barreras punzantes), los detectores de metal, planes logísticos (agua, crema solar, relacionado con la mejora el prevención de riesgos laborales), 5 todoterrenos y materiales para la Unidad de Intervención…entre muchos otros. Frente a la incorporación de 124 efectivos en ocho años, antes de final de año se habrán incorporado 220 nuevos policías. Frente a la nula inversión en las instalaciones policiales, el traslado de tres distritos y mejoras en el edificio de la Jefatura de Policía Local. Frente a la inacción del PSOE, estamos intentando cambiar las cosas y adaptar la plantilla a las necesidades de la ciudad, por eso se está negociando la nueva organización interna de la Policía Local, la RPT", concluyó.