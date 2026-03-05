El PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla que actúe ante los problemas de seguridad de la Macarena

Una patrulla vecinal expulsa a un gorrilla de las calles del Cerezo, el pasado martes.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado este jueves su "profunda preocupación" por la situación que se está viviendo en algunos barrios del distrito Macarena, donde decenas de vecinos han comenzado a organizar patrullas vecinales ante la "creciente inseguridad" en las calles.

En una nota remitida por el partido, el concejal socialista Nacho González ha advertido de que esta situación "evidencia la falta de respuesta del Ayuntamiento a problemas de convivencia que se vienen denunciando desde hace tiempo y que están generando un problema grave de seguridad en los barrios".

En este sentido, González ha señalado que "hace menos de tres semanas" el Grupo Socialista solicitó la convocatoria de un comité local de seguridad para que participaran Policía Local, Policía Nacional y vecinos del distrito para abordar esta problemática.

"No hemos tenido respuesta por parte del Ayuntamiento, del mismo modo que muchos vecinos tampoco la reciben cuando acuden a denunciar estos problemas", ha asegurado.

El edil socialista ha subrayado que "no nos gusta nada ver a la ciudadanía en la calle exigiendo que los servicios públicos funcionen o, peor aún, supliendo la falta de funcionamiento de esos servicios".

Ante esta situación, el PSOE de Sevilla ha pedido al Ayuntamiento que "asuma su responsabilidad y ponga en marcha de manera inmediata un dispositivo que garantice la seguridad y refuerce la presencia policial en los barrios del distrito Macarena, con el objetivo de devolver la tranquilidad a los vecinos".

Esta noche ha sido la tercera en que los vecinos de la barriada El Cerezo, en el distrito Macarena, han organizado patrullas ciudadanas autorganizadas a través de redes sociales por diferentes calles de la zona. El último dato ofrecido por los organizadores apunta a 130 vecinos participando en dichas patrullas.