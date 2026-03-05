Sevillanas de atrapadas a "abandonadas" en Dubái: "Nos enteramos por otros españoles"

Tres sevillanas denuncian la situación de incertidumbre y abandono que aseguran estar viviendo en Dubái tras quedar atrapadas en el emirato por el cierre del espacio aéreo provocado por la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Adriana, Mari Carmen y Laura son tres pluqueras sevillanas que viajaron al país por motivos laborales y tenían previsto regresar a Sevilla el pasado domingo por la mañana, pero su vuelo fue cancelado apenas un día antes.

Desde entonces la situación se ha convertido en una carrera contrarreloj para poder volver a casa, con gastos diarios que rondan los 300 euros entre hotel y comida y con escasa información oficial sobre su situación.

"Lo que no puede ser es que la embajada que está en Abu Dabi no esté informando ni dando unas indicaciones correctas desde ningún momento", lamenta una de las afectadas en conversación con este medio. "Ese es el problema, la incertidumbre que crea", apostilla.

Vuelos cancelados y gastos imprevistos

Tras la cancelación de su primer vuelo, las tres sevillanas decidieron buscar una alternativa por su cuenta. Compraron nuevos billetes para el 6 de marzo con la esperanza de poder abandonar el país, pero la compañía aérea volvió a cancelar la salida. La única información que han recibido hasta ahora procede precisamente de la aerolínea, que les comunicó que su vuelo había sido reubicado para el 9 de marzo.

Ante la falta de certezas y con el temor de quedar bloqueadas durante más días en el país, han vuelto a intentar salir por su cuenta. Han comprado otro billete con un complejo itinerario de Dubái a Arabia Saudí y desde allí a Marruecos y finalmente a Sevilla para este miemos jueves, según una conversación con este periódico desde el mismo aeropuerto esperando poder embarcar. "Estamos desesperadas", aseguran. En apenas unos días, explican, los gastos de alojamiento y manutención han superado ampliamente lo previsto. "Estamos pagando unos 300 euros diarios entre hotel y comida".

"Nos enteramos por otros españoles"

Pero su principal queja no se centra en la cancelación de los vuelos, algo que entienden como consecuencia directa de la crisis internacional, sino en la falta de información clara por parte de la representación diplomática española.

"Nos estamos enterando de todo a través de otros españoles que están por aquí, y cada uno cuenta una historia", explica Adriana. "Uno dice que hay que inscribirse en una página, otro que hay que mandar los tickets de los gastos a otra web… todo esto lo tiene que informar la embajada, porque ese es su trabajo", se lamenta

Las afectadas denuncian que llevan días intentando contactar con la embajada sin éxito y que la única comunicación directa se produjo este jueves por la mañana. Según su relato, la respuesta fue que intentaran salir por sus propios medios porque, de momento, no hay ningún plan de repatriación previsto.

"Nos vemos totalmente desangelados como ciudadanos españoles, porque no hay una información correcta ni directa por parte de la embajada", subraya.

"Esto es vergonzoso"

Las sevillanas consideran que, ante una crisis internacional que afecta a numerosos ciudadanos, la respuesta institucional debería ser mucho más clara y coordinada. "Si hay aquí mil, dos mil o tres mil españoles, desde primera hora lo que tienen que hacer es un comunicado oficial con teléfonos y vías directasde comunicación" señalan.

A su juicio, la falta de información es lo que está generando mayor angustia entre los españoles que permanecen en Dubái. "Lo que no puede ser es que llamemos a una embajada y no cojan el teléfono, y que tengamos que estar todo el día angustiados llamando para ver si tenemos suerte y alguien responde", lamentan. "El servicio diplomático tiene que dar otro servicio y otra información. Esto es de verdad vergonzoso", concluye.

Más españoles en la misma situación

No son las únicas. Otros sevillanos viven también estos días pendientes de poder abandonar el país. Entre ellos se encuentra Reyes Morales, dueña de Casa Morales, que permanece en Dubái junto a cinco amigos después de que su vuelo de regreso, previsto para la madrugada del lunes, también fuera cancelado.

La última comunicación recibida por parte de la embajada les llegó el 4 de marzo, en un mensaje en el que se informaba de que el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos continúa cerrado por motivos de seguridad y se recomendaba a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para posibles reubicaciones de vuelo.

Mientras esperan una solución, la incertidumbre sigue marcando el día a día de los españoles atrapados en Dubái.

"Lo demás no está en manos de nadie. Entendemos que las compañías aéreas funcionan de forma independiente y que las autoridades emiratíes quieran garantizar la seguridad. Pero para eso somos españoles y europeos. El servicio al ciudadano tiene que darse correctamente, y eso es lo que no está pasando", dicen las sevillanas.