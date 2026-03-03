Amrabat: "No fue agradable ver que se dudara de mi compromiso"

Amrabat trabajó este martes por primera vez en la Ciudad Deportiva Luis del Sol desde que se marchara a Marruecos para disputar la Copa de África tras lesionarse el pasado 27 de noviembre en una acción desafortunada en la que también se lesionó Isco. Tres meses después el medio está de vuelta en Sevilla para afrontar la fase final de su recuperación. En este tiempo aprendió a aceptar lo que pasa como "plan de Dios" y espera estar pronto de vuelta y jugando "junto a Isco" de nuevo.

"Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Echaba de menos entrenarme aquí con todos los compañeros. El primer entrenamiento fue muy bien, así que fue un buen día", dijo a los medios del club, explicando que lleva tiempo trabajando duro para estar de vuelta lo antes posible: "Fueron momentos difíciles porque lo que quiero es jugar y ayudar al equipo. Vi todos los partidos del equipo, pero a veces la vida no es siempre como a uno le gustaría. Esto me ha enseñado a ser paciente y también que con un buen plan el cuerpo puede hacer más de lo que crees. He trabajado duro las dos últimas semanas, a veces con dobles sesiones al día. Creo que si se trabaja duro se obtienen los frutos deseados, así que espero ver la recompensa muy, muy pronto".

Sí se mostró el futbolista dolido porque se dudara de su compromiso y trató de explicar cómo fueron los días opsteriores al percance, que trató de forzar para jugar el derbi, pero que no pudo y que tras disputar varioas partidos en la Coa de África con su selección tuvo que parar: "La gente habló mucho sobre esto en los medios. No me gusta reaccionar a este tipo de cosas, pero claro, para mí no fue agradable ver que se dudara de mi compromiso. Una de las razones por las que mi lesión fue un poco más de lo que se esperaba es que intenté forzar para jugar el derbi contra el Sevilla tres días después. Intenté forzar también para el partido contra el Barcelona, así que hice todo lo posible para jugar para el Betis esos encuentros. La lesión no mejoraba, así que tuve que parar. Y luego pasó lo mismo con mi selección. Era la Copa de África en nuestro país e hice todo lo posible para jugar, aunque todos vieron que después de dos partidos forcé y jugaba con dolor, así que la lesión no me permitió disputar los otros partidos. Estaba allí con la selección y no podía abandonar a los compañeros, así que estuve allí hasta el final".

"Después de la Copa de África tuve que operarme y desde entonces trabajo muy duro para volver y ayudar al club y al equipo. Echo de menos a la afición y estoy deseando volver a jugar delante de los seguidores", indicó Amrabat, que espera ver también pronto de vuelta a Isco: "Espero que también se recupere pronto. Rezo todos los días por él. Creo que para los dos fue un momento de mierda. Mantuve contacto con él y por supuesto que después de su operación estando yo en la Copa de África le envié un mensaje y le dije que estaba deseando estar con él de nuevo en el campo. Isco me respondió que pronto estaremos juntos otra vez y así lo espero y que sea pronto", insistió.

El protagonista aprendió en este momento a resignarse porque "la vida es así y hay que aceptar las situaciones que pasan". "No se puede cambiar lo que ocurrió. No estoy contento con lo sucedido, pero así es el plan de Dios. Creo que todo está escrito para las personas, así que hay que aceptar lo que llega e intentar afrontarlo de la mejor manera posible y eso fue lo que hice. Ya casi lo he conseguido", aseguró Amrabat, que regresa para el tramo final de una temporada en la que quedan "cosas buenas por venir". "Quiero pedir a la afición, como siempre hace, que nos siga apoyando porque es muy importante para nosotros. En el último partido el ambiente fue increíble y espero que podamos recompensar a los seguidores. Podemos hacer algo muy bueno esta temporada. Todavía nos queda mucho por jugar y cosas buenas por venir, así que hay que seguir juntos para hacer un final de curso fantástico".