Nueve estudiantes andaluces del MIR atrapados en Sri Lanka: "No sabemos cuándo podremos volver a España"

Nueve estudiantes, ocho de ellos andalucesy uno extremeño, que acaban de examinarse del MIR, permanecen atrapados en Sri Lanka como consecuencia del cierre del espacio aéreo derivado del conflicto bélico en Oriente Próximo. Los jóvenes, que se encontraban en el país asiático cuando estalló la escalada de tensión en la región, han visto frustrado su regreso a España después de que su compañía aérea cancelara el vuelo previsto para este martes 3 de marzo y les comunicara que, en principio, el espacio aéreo no se reabrirá hasta el lunes 9 de marzo.

La situación les ha sumido en una profunda incertidumbre. "No sabemos cuándo podremos volver a España", explican, preocupados no solo por el retraso en su vuelta, sino también por las consecuencias económicas que puede acarrear esta circunstancia. El conflicto en Oriente Próximo ha provocado cancelaciones masivas de vuelos y alteraciones en numerosas rutas internacionales, afectando a miles de viajeros en distintos puntos del planeta.

En su caso, la comunicación recibida por parte de la aerolínea ha sido clara en cuanto a la suspensión del trayecto, pero sin ofrecer alternativas inmediatas que les permitan regresar antes de la fecha estimada de reapertura del espacio aéreo. Ellos mismos tampoco se fían de las fechas estimadas. "El cierre del espacio aéreo puede durar semanas, incluso meses, y nos gustaría que nos ayudasen a regresar a España cuanto antes. Estamos bien y en buenas condiciones de seguridad, pero queremos volver cuanto antes", afirman.

Mientras tanto, los nueve estudiantes permanecen pendientes de nuevas actualizaciones y tratan de reorganizar su estancia en Sri Lanka, asumiendo gastos imprevistos de alojamiento y manutención. La incertidumbre sobre la evolución del conflicto añade un componente extra de preocupación y solicitan a las autoridades que se comuniquen con ellos y a los medios de comunicación la visibilidad suficiente para que puedan recibir ayuda.

Tres sevillanos entre los nueve estudiantes del MIR atrapados

Los sevillanos Álvaro Luceño López, Jesús Manuel Bullón Sánchez; y Carmen Ceferino Puig, de Coria del Río, forman parte de una expeidición que está formada también por Ana Cobo Cano, que es de Jaén; José Antonio Alberto Soto, de Arcos de la Frontera; Blanca Ponce Lorente, de Cádiz; Ana del Valle Olmedo, de Jerez de la Frontera; Rubén Corraliza Redondo, de Villanueva de la Serena (Badajoz); y Ana García Avellaneda, de Linares, en Jaén.