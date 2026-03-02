Plaza de la Maestranza: arranca la renovación de abonos

Bullicio en torno a las taquillas de la plaza de la Maestranza en una tarde de toros.

Lances de Futuro comienza este martes, 3 de marzo, la renovación y venta de abonos para la temporada 2026 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

En esta primera temporada de José María Garzón como empresario de La Maestranza, los abonados contarán con co un 10% de descuento sobre el precio habitual, "consolidando un importante ahorro en el conjunto de la temporada" según explica la propia empresa en un nota de prensa.

Las ventajas para el abonado, recuerda Lances de Futuro, incluyen un 50% de descuento en las novilladas sin picadores; acceso a experiencias taurinas exclusivas; un 10% de descuento en entradas en otras plazas de la firma de José María Garzón; sorteo de un curso de toreo; y entradas para la exhibición de los toros en la Venta de Antequera.

Las taquillas de la plaza de toros de Sevilla abrirán sus puertas en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas de lunes a sábado para el periodo de renovación y venta de nuevos abonos.

Renovación de abonos

Los abonados podrán renovar sus abonos del 3 al 13 de marzo. La no renovación en el periodo establecido se entenderá como la renuncia de su abono.

Nuevos abonos

La adquisición de nuevos abonos para la temporada 2026 estará disponible del 3 al 13 de marzo y del 16 al 19 de marzo.

Abonos especial para jóvenes y jubilados

La empresa ofrece abonos especiales en un número limitado, tanto para jóvenes menores de 23 años por importe de 350 euros, como para jubilados, donde será necesario presentar el DNI o documento acreditativo para la justificación del descuento y acceso a la plaza los días de festejo.

La empresa ha habilitado un teléfono de atención directa con la taquilla 955 44 88 00 así como un canal para el abonado a través del correo abonadosevilla@lancesdefuturo.com .