Garzón escenifica su propia puesta de largo y abre la nueva era en la Maestranza

LA alfombra roja del Cartuja Center se había convertido en la pasarela de las estrellas del toreo: del más ilusionado de los novilleros hasta el mismísimo Morante, pasando por Manzanares, Pablo Aguado, Talavante, Pepe Moral, Javier Zulueta, David de Miranda, David Galván, Miguel Ángel Perera... la lista de coletudos era más extensa y refrendaba la apuesta de José María Garzón, gerente de Lances de Futuro, que supo rodear esta gala de presentación de las combinaciones de toros y toreros de su estreno al frente de la plaza de la Maestranza de la categoría de gran acontecimiento. Al fin y al cabo se trataba de escenificar un tiempo nuevo, de romper inercias, de marcar una nueva impronta, colocar su propio sello...

El flamante empresario había sabido convocar a las fuerzas vivas de la ciudad, la política, la cultura y la propia tauromaquia para colocarla a la altura que merece. Los periodistas Victoria Collantes y Juanma Lamet, que habló de la “revolución de lo clásico”, fueron los encargados de otorgar el hilo conductor a una gala que destilaba ese atractivo de las cosas nuevas. El aire de ese espíritu, de alguna manera, ya se había podido vivir por la mañana en la propia plaza de la Maestranza en la presentación del cartel que el creador checo Georg Dokoupil, inspirándose en Morante, ha alumbrado para timbrar esta nueva era taurina.

“Este va a ser el primero de muchos llenos;tengo mucho que agradecerle a la vida, a Dios, a mi familia y a mis padres que me han dado este regalo que no merezco”, proclamó el propio Garzón desde el escenario haciendo un canto de alabanza por el toro y el toreo. “Este un proyecto de todos; tenemos que poner el mundo del toro en lo más alto”, señaló el empresario haciendo una recopilación de su propia vida, desde su inicio montando plazas portátiles hasta alcanzar el timón de la plaza de la Maestranza.

Hubo tiempo para hablar de las novedades: desde la recuperación de la Real Venta de Antequera, pasando por la atención al abonado, la promoción de la cantera... En la gala no faltó de nada, desde la Marcha Real que tocaron los músicos de Tejera hasta el solemne clarinazo que rubricaba ese cambio de hora. Pero hubo otras actuaciones, la del grupo acrobático Dinamic, el cantaor Diego Carrasco, la cantante María Espinosa...

Pero aún quedaba el momento clave, la oficialización de esas combinaciones de toros y toreros que, en sus líneas centrales, ya habían sido aventados en los medios. Los esperados carteles ya están en la calle, sometidos al juicio de los aficionados pero, sobre todo, a la promesa de gloria y suerte que siempre destila un cartel de toros.

Garzón no había dejado de lado la cuota institucional. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, fue el encargado de sustituir al muy taurino Antonio Sanz, que andaba al frente de los operativos de emergencia por la grave situación climática que se vive en nuestra región.

Se trataba de dar el espaldarazo autonómico a la fiesta, al toreo, al nuevo proyecto de Garzón que también iba a encontrar palabras de aliento por parte del alcalde, José Luis Sanz que proclamó que “Sevilla no se podría entender sin la tauromaquia” recordando su condición de Fiesta Mayor de la ciudad. “En Sevilla los toros son una forma de vivir y de pensar” añadió el alcalde enfatizando el apoyo municipal a este nuevo tiempo. “Tu suerte también será la de la ciudad de Sevilla”. Adelante...