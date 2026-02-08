Andalucía suspende este lunes las clases en 96 centros educativos
Almería, Córdoba y Huelva recuperan la actividad lectiva habitual en todos los centros
La provincia de Cádiz es la más afectada por las suspensiones
El riesgo extremo de inundaciones suspende clases en Andalucía y activa todos los servicios de emergencia
Andalucía mantiene para este lunes la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.
La Consejería de Educación ha facilitado el listado de centros afectados, especialmente en la provincia de Cádiz que tiene afectados a 28 centros en cinco localidades y a otros 53 en distintos términos municpales. Además hay 7 centros con las clases suspendidas en Sevilla, tres en Jaén y Granada respectivamente y los dos restantes en Málaga. Las provincias de Almería, Córdoba y Huelva tienen todos sus centros escolares abiertos y con el funcionamiento habitual.
Además, existen rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio el día 9 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera. De ellas 37 están en Cádiz, 11 en Málaga, 7 en Sevilla, cuatro en Córdoba, Granada y jaén respectivamente y uno en Huelva. De nuevo, Almería no tiene afectada ninguna línea de transporte escolar.
Este es el listado completo de los centros escolares afectados.
CÁDIZ:
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique. Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Algeciras: C.E.I.P San Bernardo, C.E.I.P. Tartessos y CEI Los Pastores
Algodonales: IES Fuente Alta, CPR. C.R.I.P.E.R. y CRIPER Madrigueras
Barbate: CEIP Franciso Giner de los Ríos, EI La Traiña
Bornos: IES El Convento
Chiclana de la Frontera: CDP San Agustín
El Gastor: EI El Gastor y CEIP Nuestra Señora del Rosario
Estación Férrea: CEIP San Bernando y CEI Los Payasines
Guadiaro: CEIP Gloria Fuertes, EI Puente de Hierro y IES Sierra Almenara
El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar
Jerez de la Frontera: EI Rocinante y CEIP Lomopardo
La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete
La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera: CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete y SEP Bucharaque
Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera: CEIP Nueva Jarilla y SEP Nueva Jarilla
Torrecera- Jerez de la Frontera: CEIP Torrecera y S.E.P. Torrecera
Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera: CPR Laguna de Medina
Estella del Marqués- Jerez de la Frontera: CEIP Pablo Picasso
Cuartillos- Jerez de la Frontera: CEIP Cuartillos y SEP La Paz
Gibalbin- Jerez de la Frontera: CEIP Gibalbin y S.E.P. Gibalbín
San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera: CEIP La Arboleda
Jimena de la Frontera: IES Hozgarganta
La Línea de la Concepción: IES Mediterráneo y CEIP San Felipe
Los Barrios: CEIP Don Luis Lamadrid, CEIP Mtro. D. Juan González y CEIP San Isidro Labrador
Olvera : IES Sierra de Líjar
Prado del Rey: E.I. El Azahar y E.I. La Rayuela
San Enrique de Guadiaro: CEI Campanillas y CEIP Barbésula
San Martín del Tesorillo: IES Azahar y CEPER Xemina
Villaluenga del Rosario: C.E.I.P. Profesor Gálvez
Villamartín: IES Castillo de Matrera
GRANADA:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Loja: CEM Carmen Romero Avellaneda y EOI Loja
Venta Nueva (Huétor Tájar): CPR Taxara
JAÉN:
Linares: IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad) y EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España
Coto Ríos: La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)
MÁLAGA:
Benaoján: CEIP Ntra. Sra. del Rosario
Cartajima: CPR Alto Genal
SEVILLA:
Algámitas: CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’
Benacazón: IES Virgen del Rosario
Écija: CEIP El Valle
El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga
El Viso del Alcor: IES Blas Infante
Pinzón (Utrera): CPR Los Girasoles
Villaverde del Río: CEIP Alpesa
