Andalucía suspende este lunes las clases en 96 centros educativos

Escolares el día en el que se recuperó la actividad lectiva en Andalucía.

Andalucía mantiene para este lunes la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

La Consejería de Educación ha facilitado el listado de centros afectados, especialmente en la provincia de Cádiz que tiene afectados a 28 centros en cinco localidades y a otros 53 en distintos términos municpales. Además hay 7 centros con las clases suspendidas en Sevilla, tres en Jaén y Granada respectivamente y los dos restantes en Málaga. Las provincias de Almería, Córdoba y Huelva tienen todos sus centros escolares abiertos y con el funcionamiento habitual.

Además, existen rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio el día 9 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera. De ellas 37 están en Cádiz, 11 en Málaga, 7 en Sevilla, cuatro en Córdoba, Granada y jaén respectivamente y uno en Huelva. De nuevo, Almería no tiene afectada ninguna línea de transporte escolar.

Este es el listado completo de los centros escolares afectados.

CÁDIZ:

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique. Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Algeciras: C.E.I.P San Bernardo, C.E.I.P. Tartessos y CEI Los Pastores

Algodonales: IES Fuente Alta, CPR. C.R.I.P.E.R. y CRIPER Madrigueras

Barbate: CEIP Franciso Giner de los Ríos, EI La Traiña

Bornos: IES El Convento

Chiclana de la Frontera: CDP San Agustín

El Gastor: EI El Gastor y CEIP Nuestra Señora del Rosario

Estación Férrea: CEIP San Bernando y CEI Los Payasines

Guadiaro: CEIP Gloria Fuertes, EI Puente de Hierro y IES Sierra Almenara

El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar

Jerez de la Frontera: EI Rocinante y CEIP Lomopardo

La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete

La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera: CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete y SEP Bucharaque

Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera: CEIP Nueva Jarilla y SEP Nueva Jarilla

Torrecera- Jerez de la Frontera: CEIP Torrecera y S.E.P. Torrecera

Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera: CPR Laguna de Medina

Estella del Marqués- Jerez de la Frontera: CEIP Pablo Picasso

Cuartillos- Jerez de la Frontera: CEIP Cuartillos y SEP La Paz

Gibalbin- Jerez de la Frontera: CEIP Gibalbin y S.E.P. Gibalbín

San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera: CEIP La Arboleda

Jimena de la Frontera: IES Hozgarganta

La Línea de la Concepción: IES Mediterráneo y CEIP San Felipe

Los Barrios: CEIP Don Luis Lamadrid, CEIP Mtro. D. Juan González y CEIP San Isidro Labrador

Olvera : IES Sierra de Líjar

Prado del Rey: E.I. El Azahar y E.I. La Rayuela

San Enrique de Guadiaro: CEI Campanillas y CEIP Barbésula

San Martín del Tesorillo: IES Azahar y CEPER Xemina

Villaluenga del Rosario: C.E.I.P. Profesor Gálvez

Villamartín: IES Castillo de Matrera

GRANADA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Loja: CEM Carmen Romero Avellaneda y EOI Loja

Venta Nueva (Huétor Tájar): CPR Taxara

JAÉN:

Linares: IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad) y EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

Coto Ríos: La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

MÁLAGA:

Benaoján: CEIP Ntra. Sra. del Rosario

Cartajima: CPR Alto Genal

SEVILLA:

Algámitas: CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

Benacazón: IES Virgen del Rosario

Écija: CEIP El Valle

El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga

El Viso del Alcor: IES Blas Infante

Pinzón (Utrera): CPR Los Girasoles

Villaverde del Río: CEIP Alpesa