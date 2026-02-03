La Junta suspende clases en toda Andalucía salvo en Almería

La Junta de Andalucía ha decretado la suspensión de toda actividad lectiva en todas las provincias de la comunidad autónoma salvo en la provincia de Almería, aunque no se descarta que se extienda también a ésta última. Así lo ha adelantado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha señalado que Andalucía se enfrenta a una "situación excepcional" en el que se vivirán "dos ríos atmosféricos en lo que queda de semana", de tal manera que "las zonas que se han inundado en los últimos 50 años, podrán volver a hacerlo en los próximos días".

Otra de las medidas es elevar el nivel de emergencia del nivel 1 al 2, lo que significa, según Moreno "a preactivar a la Unidad Militar de Emergencias para que pueda intervenir de manera inmediata y no perder 4 o 5 horas en ponerse en movimiento".

Desde la Agencia Española de Meteorología se advierte que se pueden acumular más de 140 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas.

Así se ha decidido tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía, ante el riesgo de llegada de un fenómeno meteorológico adverso que podría traer lluvias intensas y constantes a partir del martes por la noche. A la misma acudieron la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y el Guadiana, GREA 112, Protección Civil, 061, Cruz Roja y todas las consejerías de la Junta.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido en sus canales oficiales de que la situación hidrológica y meteorológica es "extremadamente compleja" en la comunidad autónoma y ha difundido mensajes de precaución y consejos a la ciudadanía ante el riesgo de inundaciones.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)