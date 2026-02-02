Ryanair apuesta por Sevilla para su nuevo centro de reparación de motores

La compañía aérea Ryanair se encuentra en negociaciones avanzadas para establecer en Sevilla su gran centro europeo de mantenimiento y reparación de motores aeronáuticos, según ha confirmado el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela. El proyecto contempla una inversión cercana a los 500 millones de euros y supondría la generación de aproximadamente 600 puestos de trabajo especializados.

Las conversaciones entre la aerolínea irlandesa y las administraciones andaluzas llevan en marcha dos años de forma discreta. Paradela ha revelado que ha mantenido personalmente cuatro reuniones con Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair, para impulsar esta iniciativa que situaría a la capital hispalense como referente en el sector aeronáutico europeo.

La estrategia de Ryanair pasa por internalizar un servicio que hasta ahora tenía externalizado, mediante la creación de dos grandes centros de motores que darán cobertura a Europa occidental y oriental. Para la ubicación occidental, Sevilla ha competido con más de veinte candidatas, incluyendo República Checa, los países bálticos, Polonia, Turquía, Portugal y Marruecos.

El consejero ha destacado que Andalucía ha presentado sus fortalezas en conocimiento técnico, disponibilidad de talento y tejido industrial auxiliar, factores determinantes para inclinar la balanza hacia Sevilla. Además, la Junta respaldará la inversión con incentivos económicos complementarios procedentes de fondos propios.

Aunque Paradela se ha mostrado optimista y ha señalado que "prácticamente está hecho", ha pedido cautela hasta la confirmación oficial, prevista para el primer trimestre de 2025. Tampoco ha querido adelantar la ubicación exacta de las instalaciones ni los plazos de ejecución del proyecto.

De materializarse, esta sería la mayor apuesta de Ryanair en Sevilla, donde ya opera hangares de mantenimiento en La Rinconada, junto al aeropuerto. Estas instalaciones, reabiertas en 2021 tras una ampliación de 30 millones de euros, ocupan 20.000 metros cuadrados y revisan hasta 300 aeronaves Boeing 737 anualmente.

El proyecto reforzaría el posicionamiento de Andalucía como polo aeronáutico, sumándose a programas internacionales como los aviones C295 y A400M de Airbus, la sede de la Agencia Espacial Española y la reciente llegada de Pilatus, que ha abierto su primera fábrica fuera de Suiza en Alcalá de Guadaíra.

El sector aeroespacial andaluz cerró 2024 con cifras récord: 2.914 millones de euros de facturación y 15.496 empleos directos, lo que representa un crecimiento del 6,8% en negocio y del 7,3% en empleo respecto al año anterior, según datos del clúster Andalucía Aerospace.