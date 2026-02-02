Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana

Un incendio en un edificio de la calle Pagés del Corro, en Triana, ha provocado este lunes un herido muy grave y ha obligado al rescate y desalojo de personas. Los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla estan interviniendo en el inmueble.

Varias personas han tenido que ser rescatadas por los bomberos y una de ellas atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar. Habría sufrido una parada cardiaca y ha sido reanimado por el 061. No hay más personas atrapadas, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

En el lugar de los hechos hay también una fuerte dotación de la Policía Local, que ha cortado el trafico en la avenida para facilitar los trabajos de los servicios sanitarios y de rescate.

El fuego se ha declarado la mañana de este lunes en un antiguo corral de vecinos, el Corral del Cura, en los números 11 y 13 de la antigua Cava, como se conocía en Triana a la calle Pagés del Corro. Este edificio había sido rehabilitado por el Ayuntamiento hace unos años y actualmente funcionaba como inmueble de viviendas en régimen de alquiler social.