Mallorca - Sevilla: Entre seguir en el lío o respirar

Entre seguir enredado en el lío o tomar aire, aunque sea por unas jornadas, se mueve el Sevilla en su visita a Son Moix. El conjunto nervionense quiere entrar en febrero con el mismo buen pie con el que ha cerrado un enero que comenzó torcido.

El equipo de Matías Almeyda comparece en Palma con la intención de darle continuidad a una dinámica que su técnico no se cansa de reclamar en cada comparecencia. Tras dos encuentros consecutivos sumando, el objetivo es encadenar el tercero, algo que sólo ha logrado una vez en lo que va de temporada.

Después de un inicio de año para olvidar, el equipo ha sabido levantarse. Y es que, como reza su himno, el Sevilla nunca se rinde. Lo demostró en el Martínez Valero, cuando fue capaz de rehacerse tras un 2-0 adverso, y volvió a hacerlo la pasada semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a pesar de que el Athletic se pusiera por delante.

Ahora toca volver a sumar, y para ello el sevillismo se encomienda a Akor Adams. El delantero ha regresado de la Copa de África renovado y aportando un aire distinto al ataque. Es cierto que dos de sus goles llegaron desde el punto de penalti y otro tras cazar un rechace después de un disparo de Oso al palo, pero es que el mes que estuvo ausente, el Sevilla no fue capaz de marcar un solo gol.

Akor ya cuenta además con un nuevo socio. Neal Maupay, fichaje del mercado invernal, aterriza con poco rodaje, pero con la confianza de un Almeyda dispuesto a recuperarlo y tratar de acercarlo a su mejor versión, aquella que mostró en el Brighton. El técnico argentino también recupera para la medular a Batista Mendy. Su regreso supone un salto de calidad en lo defensivo y permite liberar a Agoumé, mientras que Sow es el que parte con más opciones de ser el sacrificado.

Donde se concentran los principales quebraderos de cabeza es en la zaga. Las ausencias de Azpilicueta, Nianzou, Marcao y Gudelj —sancionado y habitual últimamente en defensa— obligan a Almeyda a apostar por una línea liderada por canteranos. Andrés Castrín parte con ventaja para suplir al capitán, aunque también aparecen como alternativas Cardoso, que aún no ha jugado en este 2026, o Gattoni, a quien el propio técnico ha señalado como una opción que tendrá sus oportunidades.

Enfrente estará un Mallorca en puestos de descenso, pero que ya sabe lo que es castigar al Sevilla. Llegó colista al Ramón Sánchez-Pizjuán y se marchó con un 1-3 tras remontar el encuentro.

Los de Nervión deberían aspirar a vencer por dos goles para recuperar el goal average, aunque, vistos los números del equipo de Arrasate —sólo dos derrotas en Son Moix—, el empate tampoco sería un mal negocio en Nervión.