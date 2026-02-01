El Sevilla retrasa su vuelo a Palma hasta este lunes tras una incidencia en el avión

La expedición del Sevilla FC no pudo desplazarse este domingo a Palma de Mallorca como estaba previsto debido a un problema técnico en el avión en el que debía viajar la plantilla. En el vuelo se encontraban incluidos los 23 futbolistas convocados por Matías Almeyda para el encuentro correspondiente a la vigesimosegunda jornada de LaLiga, incluido Neal Maupey, que se estrena en una lista tras su reciente incorporación en calidad de cedido.

Ante esta incidencia, el club valoró la opción de viajar en otra aeronave durante la jornada dominical, aunque finalmente decidió priorizar el descanso de los jugadores y no retrasar en exceso la llegada a la capital balear. De este modo, la plantilla pernoctará en la ciudad deportiva y volará a Mallorca en la mañana de este lunes.

El Sevilla FC se medirá al Mallorca a partir de las 21.00 horas de este lunes en Son Moix en un encuentro decisivo en clave sevillista para alejarse de los puestos de descenso. Asimismo, el club en el comunicado que ha realizado tras esta incidencia ha querido agradecer a la compañía aérea Privilege Style su total disposición y colaboración a la hora de ofrecer alternativas de vuelo tras la incidencia técnica.