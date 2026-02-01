Maupay se estrena en una convocatoria sin Azpilicueta y Nianzou

Neal Maupay, el fichaje invernal del Sevilla —que llega en calidad de cedido procedente del Marsella— es la principal novedad en la convocatoria para el encuentro ante el Mallorca en Son Moix. El francés se estrena en una lista de Matías Almeyda y todo apunta a que tendrá minutos.

Otra de las novedades es la vuelta de Batista Mendy, tras perderse el encuentro ante el Athletic Club por sanción, y la presencia de Alexis Sánchez, que ya parece recuperado de sus molestias físicas.

Por contra, no llega a tiempo Azpilicueta, que ha estado entrenando con el grupo en la recta final de la semana, aunque el cuerpo técnico ha estado gestionando las cargas. Tampoco estará Nianzou, a quien este pasado viernes se le volvió a ver con el resto del grupo. A estas bajas se unen Marcao, Januzaj y Vargas por lesión, además del capitán Gudelj.

La lista completa la conforman: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Castrín, Gattoni, Cardoso, Kike Salas, Suazo, Oso, Agoumé, Mendy, Sow, Jordán, Manu Bueno, Ejuke, Miguel Sierra, Peque, Alexis, Isaac, Akor y Maupay.