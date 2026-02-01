Almeyda sobre la recta final del mercado: "Banco a mis jugadores a muerte"

Matías Almeyda compareció en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante el Mallorca y ofreció en la que confirmó que Maupey está listo para el encuentro y será parte de la lista de convocados. “Está bien; entrenando; he hablado con gente del club donde estaba y he hablado también con él, así que creo que es muy bienvenido”, señaló, mostrando su confianza en el delantero.

En cambio, todavía no tiene decidida la participación de Azpilicueta y Nianzou, quienes siguen avanzando en sus procesos de recuperación. Almeyda explicó que “estamos viendo porque es verdad que vienen bien en su proceso de rehabilitación y de recuperación; y definiremos ahora”, dejando abierta la posibilidad de que puedan estar disponibles.

El entrenador también habló sobre el mercado de fichajes, casi descartando la llegada de refuerzos antes del cierre. “Nunca he hablado de refuerzo de nombres y tengo plena confianza en los jugadores que están, en el grupo que está formado. Y más que nada darle la tranquilidad a ellos que estamos en esta lucha y en este esfuerzo constante partido tras partido; así que no, no pienso en otra cosa”, afirmó. Respecto a la posible salida de Juanlu, consideró que es poco probable: “Lo veo difícil porque quedan horas y todavía, por lo que tengo entendido, no hay ninguna propuesta”.

Sobre el partido ante Mallorca, Almeyda destacó la dificultad de enfrentarse a un rival que se muestra muy sólido en casa. “Vamos a enfrentar a un equipo que es durísimo de local, que de hecho ha perdido muy pocos puntos y es un equipo que en diez minutos nos revirtió una situación el primer partido que jugamos. Entonces sabemos el rival que vamos a enfrentar y nosotros, a lo nuestro, a tratar de sumar y seguir creciendo en este torneo tan parejo. Para nosotros sería muy bueno poder conseguir puntos tres partidos seguidos. No sé si es un trampolín, porque como ven está todo muy parejo. Sí creo que es fundamental sumar, pero más que nada el partido que perdimos nos tiene que haber servido de muchísimo con respecto a lo que vamos a enfrentar”.

El técnico quiso resaltar también la actitud de sus jugadores dentro y fuera del campo. Aseguró que el equipo “está dando la vida en cada entrenamiento, tienen compromiso, se alientan entre ellos y creo que están identificando el momento, lo están aceptando con personalidad” y destacó cómo han seguido la filosofía del club: “Estos últimos dos partidos hemos seguido la frase que tantos se nombran: ‘Sevilla nunca se rinde’, esa es una frase que hay que hacer la realidad y no de la boca para afuera y la estamos haciendo adentro de la cancha y ojalá que así siga. No nos rendimos, no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando hasta el final”.

Por último el entrenador argentino indicó que Gattoni "está siendo tenido en cuenta tras un mes de entrenamientos y añadió que tendrá "su momento como lo han tenido todos; y de todos tenemos que sacar algo”. Por su parte, también habló de Januzaj al que considera "que es un jugador que estaba bajo tierra, con una grandísima persona que hay que hablarle, que hay que darle confianza, porque en su momento lo hizo muy bien. Y es verdad que no ha tenido esa suerte para tener la continuidad de poder crecer en minutos, porque las dos veces que estaba bien tuvo un problema físico”, explicó.