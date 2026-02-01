OBITUARIO
Azpilicueta sonríe mientras devuelve un balón en un rondo a un compañero. / Sevilla FC

En el Sevilla Fútbol Club saben lo necesario que es ganar este lunes frente al RCD Mallorca. Matías Almeyda afronta el duelo con las ausencias de los lesionados Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, a los que hay que sumar al sancionado Nemanja Gudelj. En el apartado de dudas, aún no se sabe si entrarán en la lista César Azpilicueta y Alexis Sánchez, que han regresado esta misma semana a los entrenamientos con el grupo. Por su parte, el recién llegado Neal Maupay podría debutar en Son Moix.

