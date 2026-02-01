El Sevilla ultima la visita a Mallorca con cuatro ausencias y dos dudas
Los de Matías Almeyda deben ganar si no quieren caer aún más hacia la zona de peligro
En el Sevilla Fútbol Club saben lo necesario que es ganar este lunes frente al RCD Mallorca. Matías Almeyda afronta el duelo con las ausencias de los lesionados Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, a los que hay que sumar al sancionado Nemanja Gudelj. En el apartado de dudas, aún no se sabe si entrarán en la lista César Azpilicueta y Alexis Sánchez, que han regresado esta misma semana a los entrenamientos con el grupo. Por su parte, el recién llegado Neal Maupay podría debutar en Son Moix.