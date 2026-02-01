En el Sevilla Fútbol Club saben lo necesario que es ganar este lunes frente al RCD Mallorca. Matías Almeyda afronta el duelo con las ausencias de los lesionados Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, a los que hay que sumar al sancionado Nemanja Gudelj. En el apartado de dudas, aún no se sabe si entrarán en la lista César Azpilicueta y Alexis Sánchez, que han regresado esta misma semana a los entrenamientos con el grupo. Por su parte, el recién llegado Neal Maupay podría debutar en Son Moix.