Horario y dónde ver el Mallorca-Sevilla: duelo por la permanencia

La jornada 22 de LaLiga EA Sports presenta un duelo vital para los intereses del Sevilla Fútbol Club. El conjunto nervionense viaja hasta Son Moix, donde se enfrentará al RCD Mallorca en un partido vital por la permanencia. Tras empatar frente al Elche en el Martínez Valero y derrotar como local al Athletic de Bilbao, los pupilos de Matías Almeyda confian en mantener la buena dinámica para seguir alejándose de unos puestos de descenso que podrían quedarse a seis puntos en caso de derrotar al cuadro bermellón. Los números de ambos equipos son muy similares, sumando cuatro puntos de los últimos quince posibles, aunque el combinado mallorquín llega tras ser goleado por el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Almeyda no podrá contar para esta jornada con los lesionados Tanguy Nianzou, Marcao, Adnan Januzaj y Rubén Vargas, causando baja también el sancionado Nemanja Gudelj, que vio la quinta amarilla el pasado fin de semana frente al Athletic. Las grandes incógnitas de la convocatoria sevillista con César Azpilicueta y Alexis Sánchez, que continúan integrándose en el grupo tras recuperarse de sus respectivas lesiones. Este lunes podría tener lugar el debut de Neal Maupay, la única incorporación del Sevilla en este mercado de fichajes. El francés llega para reforzar la delantera de un equipo que parece haber encontrado su referencia ofensiva en Akor Adams.

Las fotos del Sevilla FC - Mallorca / Antonio Pizarro

Horario del partido

El choque entre Sevila Fútbol Club y RCD Mallorca se disputará en el Estadio de Son Moix el próximo lunes 2 de febrero a partir de las 21:00. Los blanquirrojos buscarán venganza tras el 1-3 de la primera vuelta, un partido que supuso un varapalo en aquel momento para el cuadro nervionense. La lesión de César Azpilicueta fue un golpe del que los pupilos de Matías Almeyda parecieron reponerse gracias al tempranero gol de Rubén Vargas, aunque el conjunto bermellón consiguió darle la vuelta al encuentro en apenas diez minutos. Un tanto de Muriqi y dos de Mateo Joseph entre el 67 y el 77 sirvieron para que los visitantes sacasen tres puntos de oro ante un Ramón Sánchez-Pizjuán que buscaba en aquel momento su tercera victoria consecutiva.

Dónde ver el encuentro

Además de in situ en Son Moix y a través de la web de Diario de Sevilla, el duelo entre Mallorca y Sevilla será televisado gratuitamente por DAZN y LaLiga TV Bar. El feudo bermellón no se le da especialmente mal al combinado nervionense, que solamente ha perdido en dos de sus 18 visitas en este siglo. El pasado curso, ambos equipos firmaron un empate a cero en la tercera jornada de LaLiga, en un encuentro que terminó con polémica debido a la expulsión de Saúl Ñíguez en los últimos compases del mismo. La última victoria sevillista en las baleares tuvo lugar el 15 de octubre de 2022, con un zapatazo de Nemanja Gudelj en el minuto 55 de partido que supuso el único tanto del enfrentamiento.